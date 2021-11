Monika Absolonová se dočkala: Po těžkém roce a půl zasloužený relax

Zdroj: Profimedia

Monika Absolonová má za sebou náročné období. Zpěvačka se v květnu rozešla s otcem svých dvou dětí, Tomášem Hornou a následně si před koncertní sezónou zlomila nohu. Vypadá to ale, že se hvězdě konečně blýská na lepší časy.

Monika Absolonová prožila velice těžký rok. Po pandemii covidu, kdy přišla o veškerou práci, se nečekaně rozpadl její vztah s bývalým hokejistou Tomášem Hornou.

Zpěvačka oznámila rozchod prvního května, na den zamilovaných. Později se ukázalo, že Horna nasekal milionové dluhy a Absolonové opakovaně lhal, což vedlo k definitivnímu konci.

Dvojnásobné mamince se navíc lepila smůla na paty i po rozchodu, když měla po roce pandemie konečně začít koncertovat, zlomila si nohu.

Zpěvačce se poslední rok příliš nedařilo

Zlomenina nohy Monice Absolonové velmi zkomplikovala letní sezónu, nakonec to ale zvládla i se sádrou.

Po rozchodu s Hornou zhubla zpěvačka o téměř dvacet kilo a tak doskákala mezi své fanoušky i na jedné končetině.

Kvůli úrazu ale musela Absolonová zrušit již poněkolikáté odloženou dovolenou, což si nyní po nekonečně dlouhém čekání, vynahradila cestou do Malagy.

Absolonová čekala na dovolenou rok a půl

"Krásné ráno, moji milí! Je to neuvěřitelné, ale jsme u moře. Pro zvědavce, letěli jsme do Malagy, tři hodiny letu a pak asi 45 minut autem do Estepony," ozvala se Monika Absolonová na Instagramu ze slunné destinace.

"Neuvěřitelné to je, protože původně jsem koupila letenky, abychom odletěli v květnu 2020 na Krétu. Nesmělo se nikam, pak v červnu 2021 jsme neletěli, protože jsem měla zlomenou nohu. A až teď, místo Řecka, Španělsko. Nervy jsem měla do poslední chvíle, protože těch věcí, co člověk musí, je víc. Ale klaplo to, jsme tady," raduje se dvojnásobná maminka, která už prý volno potřebovala jako sůl.

Zpěvačka si s dětmi užívá zaslouženou dovolenou