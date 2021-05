Rozvrácené vztahy v rodině: Monika Absolonová zatratila otce i partnera

Monika Absolonová prožívá momentálně těžké období. Rozchází se s otcem svých dětí Tomášem Hornou, který ji zklamal na celé čáře a svého vlastního tatínka už zatratila dávno. Jak sama řekla, je to zoufalec, který rodině akorát škodil.

Nikdo nečekal, že se po letech soužití a dvou dětech vztah Moniky Absolonové a Tomáše Horny rozpadne. Zpěvačka se však obdivuhodně drží a stresem shozená kila jí paradoxně svědčí. Vystavena zoufalé situaci byla už před lety a taky ji ustála.

Dlouhodobě si totiž nerozumí se svým vlastním otcem a roky se tím trápila. Nyní nad ním už zlomila hůl „Přeji tátovi hodně zdraví, ale doufám, že moje děti ho nikdy nepoznají. Chtěla bych, aby kluci poznávali jen dobré a hodné lidi, kteří to s nimi budou myslet dobře,“ řekla Monika pro super.cz.

V rodině Absolonové mělo docházet k fyzickému násilí, kterého se měl dopouštět právě její otec. Čeněk Absolon měl Moniku napadnout a ta posléze zůstala v pracovní neschopnosti. V domě byla dokonce přítomna policie.

V domě zasahovala policie

Aby toho nebylo málo, Absolon dal dceři podle deníku Aha! výpověď z domu, jelikož už od něj měla byt. V roce 2008 na něj podala trestní oznámení, protože je podle ní tyranizoval. Absolon vše popřel.

„Pomohl mi poslední soud, kde jsem byla jako svědek, táta mi přišel jako… jak to říct, zoufalec. Došlo mi, že takhle se táta nechová. A pokud ano, není to táta. Už mi to v ničem není líto, moje děti mi srovnaly vztah s otcem,“ svěřila se zpěvačka.

Vztahy s otcem už uzavřelo a dovedlo ji k tomu narození vlastních dětí. „Pomohlo mi, že se mi narodily děti. Pochopila jsem, že pro děti umřeš, že si uřízneš ruku, uděláš všechno. Táta nám škodil a já jsem si říkala, že to je třeba naše chyba. A pak jsem pochopila, že to je jeho chyba,“ dodala Absolonová.

Podrobnosti o rozchodu s Hornou neprozradila

Momentálně se musí ještě vyrovnat s tím, že se jí rozpadl vztah s hokejistou Hornou. Na tom už ale zdárně pracuje. „S každou informací o tom, co mi dělal za zády a dozvídám se každý den nové a nové věci, přichází úleva, že už spolu nejsme,“ rozpovídala se. Co Horna za jejími zády prováděl, není jasné. Podrobnosti zkrátka neprozradila.

„Od té doby, co jsme se rozešli, tak se dozvídám takové věci na něj, že místo toho, abych byla smutná, tak cítím ohromnou úlevu a smutek se přetavuje v úžas z toho, že jsem netušila, co se odehrává jinde. Není to v jedné sféře, je to v mnoha sférách,“ podotkla Absolonová. Horna se zatím veřejně nevyjádřil. Informace přinesl expres.cz.