Vyhrocené vztahy Moniky Absolonové s rodinou: Proč doma měla zasahovat policie?

„Výhody to má třeba, když můj bratr pořádá mejdany, tak všude jinde už by na něj volali, já nevím co. A máma mu třeba napíše – Marku, ztište se. On odpoví "Ano" a nic se nestane. Potom mu napíše třeba v půl jedné – Ztište se, nebo zavolám policii. A taky se nic nestane a v půl třetí napíše – Ztište se, nebo tam jdu mezi vás. A je ticho,“ smála se tomu Monika.