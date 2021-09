Monika Absolonová hodila rozchod s Hornou za hlavu: Konečně jsem šťastná!

Zdroj: Profimedia

Monika Absolonová zůstala na výchovu svých dvou synů sama. Rozchod s bývalým hokejistou Tomášem Hornou byl pro zpěvačku velice bolestivý, po pár měsících ale tvrdí, že je konečně šťastná a na svého ex si ani nevzpomene!

Monika Absolonová je už několik měsíců svobodná maminka. V květnu oznámila zpěvačka na Instagramu, že vztah s Tomášem Hornou je u konce, čímž šokovala nejen fanoušky, ale i mnoho svých přátel, kteří o partnerské krizi neměli ani tušení.

Odchod od hokejisty byl pro Absolonovou velice bolestivý a to zvlášť proto, že postupně zjišťovala, že jí Horna lhal.

"S každou informací o tom, co mi dělal Tomáš za zády, a dozvídám se každý den nové a nové věci, přichází úleva, že už spolu nejsme. Smutek se přetavuje v úžas z toho, že jsem netušila, co se odehrává. Lidé mi začali říkat: Věděla jsi tohle, tohle, tohle? A já koukám jako blázen. Přichází ujištění, že jsem udělala správně. Už mě nic nepřekvapí a nic mi neublíží. To jsem přesvědčená," přiznala hvězda v živém vysílání.

Absolonová byla po rozchodu na dně, nad vodou ji držela práce a přátelé

Muzikálová hvězda na sobě smutek z rozchodu nedala znát, s odstupem času ale přiznává, že byla na dně.

"Když jsem se rozešla, tak mi bylo hrozně, cítila jsem se na dně. Ale mám obrovské štěstí, že mám skvělou práci, fanoušky a kamarády. To mě drželo nad vodou," svěřila se Monika Absolonová svým fanouškům během živého vysílání na Instagramu.

Tehdy prý zpěvačce pomohla její kolegyně Laďka Něrgešová, která tvrdila, že se po třech měsících od rozchodu dostavuje euforie. Ačkoliv jí Monika nevěřila, nakonec se blaženého stavu skutečně dočkala.

Zpěvačka zhubla 13 kilo, cítí se sexy a je šťastná

"Musím přiznat, že Laďka Něrgešová mi tenkrát tvrdila, že tři měsíce po rozvodu se dostaví euforie a já budu šťastná," vzpomínala Monika Absolonová na sociální síti.

I když byla zpěvačka ohledně slov své kamarádky zprvu skeptická, po rozchodu zhubla třináct kilo, cítí se sexy jako nikdy dřív a smutek dávno hodila za hlavu.

"Tehdy jsem jí to nevěřila a dnes musím přiznat, že to tak opravdu je. Jsem šťastná!" pochlubila se dvojnásobná maminka.

Absolonová po rozchodu hubne před očima.