Monika Absolonová po rozchodu: Dělení majetku se nekoná!

Herečka a zpěvačka Monika Absolonová před nedávnem šokovala zprávou, že její na oko idylický vztah s hokejistou Tomášem Hornou došel do svého konce. S rozchodem však vyvstávala otázka, jak to bude s dělením majetku. S odpovědí ale sama Monika rychle přispěchala.

Jejich vztah se pro fanoušky zdál téměř ukázkovým a nikdo z nich do poslední chvíle netušil, že je něco špatně. Monika Absolonová do vztahu s hokejistou Tomášem Hornou vkládala všechno. Od lásky, naděje a podpory ale také spoustu peněz. Hned na začátku vztahu totiž podle webu Aha! s odkazem na Blesk totiž zpěvačka a herečka zamázla za budoucího otce svých dětí velké dluhy. Chtěla totiž, aby spolu mohli bok po boku šťastně žít a nemyslet na minulost. Po sedmi letech je ale pohádce konec.

První máj, lásky čas?

O rozpadu vztahu informovala sama zpěvačka prostřednictvím sociální sítě. Prvního květnového dne totiž sdílela fotografii, na které jí oba její synové dávají pusu na tvář. „Moje dvě životní lásky mě políbily pod stromem. A protože nemám úplně energii něco tajit, tak bych vám chtěla říct, že jsme se s Tomášem rozešli. Je to smutné, bolavé a osobní, ale bohužel i to je život,” napsala k příspěvku s tím, že důvodů k jejich rozchodu bylo víc.

„Mě to pochopitelně mrzí, protože jsem měla sen o velké a šťastné rodině. Teď to vypadá, že jsem v pohodě a vlastně jsem. Doufám, že budeme s Tomášem rozumní. Zatím to vypadá, že kluci budou v pohodě, to je to, o co mi jde,” svěřila se pak podle Aha! Blesku.

O majetek je rozhodnuto!

Jak to vypadá, Tomáš Horna odejde s prázdnou. Partneři sice byli zasnoubeni, ale ke svatbě nikdy nedošlo. A tak si může Monika alespoň v této oblasti oddechnout. „Všechno je moje, chalupa zůstane, budu ji rekonstruovat,” dodala ještě zpěvačka, která zatím v životě v lásce štěstí neměla.

Po rozchodu ale rozhodně nelení a pustila se do rekonstrukce svého domu. První se pustila do dětského pokojíčku. „Pokojíček dodělán, byt uklizen. V pondělí se otevírají obchody, ne? Tak hurá koupit židle klukům k psacímu stolu a mám to,” pochlubila se na sociální síti.

Monika Absolonová je převážně muzikálovou herečkou:

Zdroj: Youtube