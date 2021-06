Monika Absolonová po rozchodu: Skrývá za úsměvem smutek? Na vše zůstala sama!

Monika Absolonová už je přes měsíc svobodná maminka a i když zažila bolestivý rozchod, smutek zahání prací a snaží se na sobě nedávat nic znát. Dokonce se pustila do prací, které za ni ještě donedávna dělal otec jejich dvou dětí, Tomáš Horna.

Monika Absolonová a Tomáš Horna donedávna působili jako ideální pár. Zpěvačka s bývalým hokejistou randila od roku 2014 a společně mají dva syny.

Ještě na kraji roku si partneři vzájemně vyznávali lásku na sociálních sítích a sdíleli společné zamilované fotografie, o to větší byl pro všechny šok, když oznámili rozchod.

"Je 1. máj, lásky čas a moje dvě životní lásky mě políbili pod stromem. A protože nemám úplně energii něco tajit, tak bych vám chtěla říct, že jsme se s Tomášem rozešli. Je to smutné, bolavé a osobní, ale bohužel, i to je život. A protože budeme především rodiče dvou úžasných kluků, kteří se se za pár let naučí číst, tak zde veřejně nebudu vysvětlovat důvody. Jediné co řeknu, že jich je, jak tomu bývá, víc. Tak nám, prosím, držte pěsti, ať je brzy zase dobře," napsala Absolonová na Instagramu.

Absolonová Hornu kryla, nakonec sám přiznal barvu

Monika Absolonová se nechala po rozchodu slyšet, že ji Tomáš Horna velice zklamal, přesný důvod rozchodu ale kvůli dětem uvádět nechtěla.

"S každou informací o tom, co mi dělal Tomáš za zády, a dozvídám se každý den nové a nové věci, přichází úleva, že už spolu nejsme. Smutek se přetavuje v úžas z toho, že jsem netušila, co se odehrává. Lidé mi začali říkat: Věděla jsi tohle, tohle, tohle? A já koukám jako blázen. Přichází ujištění, že jsem udělala správně. Už mě nic nepřekvapí a nic mi neublíží. To jsem přesvědčená," řekl zpěvačka během živého vysílání.

Tomáš Horna pak prolomil bariéru mlčení a zatrhl veškeré spekulace tím, že si nasypal popel na hlavu a přiznal, že se skutečně topí v dluzích.

"Z sedmi set tisíc se postupně stal dluh v řádu milionů. Tehdy to vygradovalo, úplně mě to vcuclo. Neměl jsem nic, jen spoustu dluhů ze všech stran, které jsem splácel tak, že jsem si na ně zase půjčoval jinde. Hledal jsem, čeho se chytit. Věřil jsem všemožným – v uvozovkách – zaručeným investicím, při nichž mě nakonec taky ojebali. To byl případ třeba i babiččina baráku. Bylo mi vážně mizerně. Stalo se, že jsem i seděl na střídačce při zápase, a místo abych byl vtažený do hry, problesklo mi hlavou, co mě čeká další dny. Musím donést další splátku. Někde si zase půjčit, abych na ni vůbec měl," vysvětlil bývalý hokejista webu bezfrazi.cz.

Zpěvačka po rozchodu rapidně hubne a učí se "mužské" práce

Že se na Monice Absolonové rozpadající vztah s Tomášem Hornou podepsal, dokazuje i její rychlý úbytek váhy, během několika měsíců má dole neuvěřitelných jedenáct kilogramů a hubne dál.

Zpěvačka se naplno věnuje své kariéře, jelikož se po dlouhé pauze konečně může vrátit na pódia a právě prací nejlépe zahání smutek z rozchodu.

O víkendu se dokonce pochlubila, že se učí novým pracím, které ještě donedávna zastával její partner. "Tak já dnes poprvé sekala (jen kousek) koutoučovou motorovou sekačkou… Děkuji moc sousedovi Ondrovi za půjčení! Budu ji muset pořídit a vůbec tomu nerozumím. Tušíte prosím, která je dobrá poměr cena/výkon? Máme tu zahradu 2 tisíce metrů," požádala Absolonová své sledující o pomoc s výběrem sekačky. I když se dvojnásobná maminka na všech fotografiích usmívá, sledující přeci jen její smutek vnímají, prý ho má v očích. "Krásný úsměv, ale smutné oči," napsala zpěvačce například jedna ze sledujících. "Máte pravdu, také to tak vidím," přidala se další fanynka se stejným názorem. "Já také, ale není se čemu divit, držím pěsti Moni, ať to rychle přebolí," přejí Absolonové jen to nejlepší. Jak se říká, čas léčí a tak muzikálová hvězda nejspíš potřebuje prostor, aby se jizvy na srdci po zklamání zahojily. A třeba brzy přijde do cesty nový muž, který bude tou nejlepší náplastí. Držíme palce.

Monika Absolonová musí zastoupit prací svého bývalého partnera