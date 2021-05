Moniku Absolonovou doběhla karma? Její vztah s Hornou začal podvodem!

Rozchod Moniky Absolonové a Tomáše Horny všechny zaskočil, ještě před několika týdny partneři tokali jako hrdličky, vše ale ze dne na den skončilo. Na prvního máje oznámila dvojnásobná maminka konec vztahu a zdá se, že sklízí ovoce, které sama před lety zasela!

Ještě v březnu sdílela Monika Absolonová zamilované snímky s Tomášem Hornou a v rozhovorech o sobě partneři mluvili pouze v superlativech.

"Děkuji ti, že jsem se díky tobě mohl stát lepším člověkem," vysekl zpěvačce Horna kompliment pro Idnes.cz a ona na to reagovala slovy: "Miluji tě," dnes je ale vše jinak.

Na svátek zamilovaných oznámila Absolonová nečekaný rozchod. "Chtěla bych Vám říct, že jsme se s Tomášem rozešli. Je to smutné, bolavé a osobní, ale bohužel i to je život," napsala na svůj Instagram. Dvojnásobná maminka později přiznala, že její partner za zády dělal věci, které vůbec netušila, z minulosti je ale mohla předvídat!

Horna je chronický záletník, bývalou manželku podváděl opakovaně

"S každou informací o tom, co mi dělal Tomáš za zády, a dozvídám se každý den nové a nové věci, přichází úleva, že už spolu nejsme. Smutek se přetavuje v úžas z toho, že jsem netušila, co se odehrává. Lidé mi začali říkat: Věděla jsi tohle, tohle, tohle? A já koukám jako blázen. Přichází ujištění, že jsem udělala správně. Už mě nic nepřekvapí a nic mi neublíží. To jsem přesvědčená," svěřila se Monika Aboslonová svým fanouškům.

I když zpěvačka nechtěla důvody rozchodu s Hornou blíže specifikovat, z jejího tvrzení je lehce čitelné, že si nejspíš sportovec užíval za jejími zády jinde.

S nevěrou má bývalý hokejista bohaté zkušenosti, svou bývalou manželku opakovaně podváděl a to i s Monikou Absolonovou.

Vztah Absolonové a Horny začal lží

Není žádným tajemstvím, že když začal Tomáš Horna randit s Monikou Absolonovou, byl ještě právoplatně ženatý a měl malou dceru.

Sportovec sice tvrdil, že má vztahy vyřešené, jeho manželka Jitka ho ale později označila za lháře. "O vztahu svého muže s Monikou Absolonovou jsem se dozvěděla až z novin. Ještě v době, kdy už se spolu měli začít vídat, se mnou manžel moc stál o druhé dítě," prohlásila tehdy Hornová a dodala, že před zpěvačkou měl Horna úlet s jinou ženou. První nevěru mu dokázala odpustit, druhou už nikoliv.

"Partnera si musím vážit. Vezmu-li v úvahu všechny okolnosti s touto kauzou spojené, také skutečnost, že se v jeho případě nejedná o první eskapádu, už nemám důvod vážit si ho," řekla tehdy znechucená manželka Horny. Absolonová si nakonec Hornu "vybojovala" pro sebe, na záletného sportovce ovšem doplatila a to doslova. Zpěvačka za otce svých dvou dětí musela zaplatit dluhy a po všech útrapách skončila sama, se zlomeným srdcem.

Zpěvačka o rozchodu promluvila v živém vysílání.