Monika Absolonová: Horna ji po rozchodu šokoval, je ráda, že se nevzali!

Monika Absolonové se rozpadl celý svět, po letech idylického vztahu s Tomášem Hornou přišel tvrdý rozchod. Zpěvačka se navíc postupně dozvídá nové informace, co jí otec jejich dvou dětí dělal za zády a prý je ráda, že vztah ukončila!

Monika Absolonová s Tomášem Hornou tvořili ideální pár, alespoň z fotografií na sociálních sítích. Partneři spolu strávili sedm let a mají dva společné syny.

Zpěvačka otci svých dětí bezmezně věřila, to ale nejspíš byla chyba. Absolonová oznámila rozchod s bývalým hokejistou na svátek zamilovaných, tedy prvního máje.

"Moje dvě životní lásky mě políbily pod stromem. A protože nemám úplně energii něco tajit, tak bych vám chtěla říct, že jsme se s Tomášem rozešli. Je to smutné, bolavé a osobní, ale bohužel i to je život," přiznala v popisku k fotografii, kterou sdílela na Instagramu.

Zpěvačka o důvodech rozchodu mlží, nejspíš ale šlo o nevěru! "Udělala jsem správně," říká

Ačkoliv Monika Absolonová důvod rozpadu vztahu s Tomášem Hornou nechce kvůli dětem uvádět, z jejich slov se dá vyčíst, že nejspíš šlo o nevěru ze strany sportovce.

Dvojnásobná maminka přiznala, že se po rozchodu začala dozvídat od svých přátel informace, které ji doslova šokovali. "Od té doby se dozvídám takové věci, že smutek se přetavuje v úžas, že jsem vůbec netušila, co se odehrává někde jinde," řekla Absolonová webu Super.cz.



"Lidé mi začali říkat: Věděla jsi tohle, tohle, tohle? A já koukám jako blázen. Přichází ujištění, že jsem udělala správně. Už mě nic nepřekvapí a nic mi neublíží. To jsem přesvědčená," svěřila se zklamaná zpěvačka.

Absolonová je ráda, že si Hornu nevzala, z jejího majetku nic nedostane

"Rozchod je vždycky strašně smutná věc, obzvlášť když to je táta vašich dětí. Důvody nebudu specifikovat, ať se stalo cokoli, nebudu ho veřejně hanit, je to táta mých dětí. Naštěstí to nikdy nebyl můj muž, to by se celá situace dost zkomplikovala," drží si Monika Absolonová dekórum.

Stres se ale na zpěvačce podepsal, za poslední týdny výrazně zhubla. "Deset kilo dole ještě není, ale skoro. Ještě sedm bych zhubnout chtěla, abych vypadala jako dřív. Pro můj pocit to bude hrozně fajn. Je to porozchodová dieta. Já to takhle ale mám vždycky. Rozchody na váhu fungují skvěle," snaží se Absolonová situaci odlehčit a najít si na situaci alespoň nějaké pozitivum.

"Život je jinej, než si člověk myslí. Někdy je to prozření na začátku těžký, ale pak přichází úleva," tvrdí dvojnásobná maminka smířeně. I když je rozchod s Hornou plný emocí, děti se prý s otcem vídají pravidelně a odloučení rodičů nevnímají nijak negativně. "Matouš je úplně v pohodě, Táda taky. S tatínkem v kontaktu jsou a také si telefonují. Zatím to vypadá, že to bude fajn," věří zpěvačka v lepší zítřky.

Monika Absolonová po rozchodu výrazně zhubla a zvolila nový účes.