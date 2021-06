Monika Absolonová skončila s nohou v sádře, po rozchodu se jí smůla lepí na paty

Monika Absolonová nedávno oznámila rozchod s otcem svých dvou dětí, Tomášem Hornou. Zpěvačka se po bolestivé zkušenosti naplno pustila do pracovních povinností, ty jí ale nyní zkomplikoval nečekaný úraz, při kterém si zlomila nohu!

Monika Absolonová ještě nedávno žila na pohled idylický život. S bývalým hokejistou Tomášem Hornou pravidelně sdílela na sociálních sítích zamilované fotografie a nic nenasvědčovalo tomu, že by v jejich vztahu panovaly problémy.

O to více bylo veřejnost překvapující, když Absolonová na prvního máje oznámila definitivní rozchod. "Moje dvě životní lásky mě políbily pod stromem. A protože nemám úplně energii něco tajit, tak bych vám chtěla říct, že jsme se s Tomášem rozešli. Je to smutné, bolavé a osobní, ale bohužel i to je život," napsala muzikálová hvězda na Instagramu.

Po rozpadu vztahu začala dvojnásobná maminka rapidně shazovat váhu, za dva měsíce zhubla jedenáct kilogramů a veškerý volný čas věnovala práci. Nadcházející letní sezónu jí ale velice znepříjemnil pád ze schodů.

Zpěvačka skončila po pádu ze schodů se sádrou na noze

"Tak jo… všechno je vždycky nakonec jinak, než si člověk myslí. Já prostě umím žít," postěžovala si Monika Absolonová na Instagramu a připojila fotografii své nohy v sádře.

"Byla jsem nešikovná, nesla jsem krabici a spadla jsem ze schodů. Aspoň krabice to přežila," prozradila hvězda Blesku, jak k úrazu přišla.

Pod snímkem okamžitě začaly vyjadřovat Absolonové podporu kolegyně z branže, nechyběla mezi nimi čerstvá maminka Martina Pártlová, nebo bývalá první dáma Dagmar Havlová.

"To se děje ve stresu!" vzkázala Monice Abslonové Dagmar Havlová

"Hele, zlomená noha znamená konec vztahu, fakt. Vzpomeň si na mě," napsala Vendula Pizingerová své kamarádce Monice Absolonové a nebyla sama, kdo napsal zpěvačce slova útěchy.

"To se děje ve stresu. Dají ti ortézu a můžeš hrát. Taky to tak dělám. Hodně štěstí," přidala se Dagmar Havlová.

Zpěvačku se sádrou až ke koleni čeká velice náročné léto. Jelikož se už naplno spouští divadla a její koncertní diář se postupně zaplňoval, zranění je velice nepříjemná komplikace. Nezbývá než Monice Absolonové popřát mnoho štěstí a snad už to byla po rozchodu poslední překážka, kterou jí osud hodil do cesty.

Monika Absolonová si při pádu ze schodů zlomila nohu