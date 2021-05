Monika Absolonová: Po rozchodu s Hornou našla azyl u přátel!

Monika Absolonová oznámila na den zamilovaných smutnou zprávu, její vztah s Tomášem Hornou se rozpadl. Zpěvačka neskrývá své zklamání z rozchodu, snaží se ale čas trávit ve společnosti svých dětí a aby přišla na jiné myšlenky, vyrazila o víkendu do zoo.

Monika Absolonová a Tomáš Horna tvořili na pohled ideální pár, o to více veřejnost šokovala zpráva o jejich rozchodu.

Novinku oznámila zpěvačka na Prvního máje. "Moje dvě životní lásky mě políbily pod stromem. A protože nemám úplně energii něco tajit, tak bych vám chtěla říct, že jsme se s Tomášem rozešli. Je to smutné, bolavé a osobní, ale bohužel i to je život," svěřila se dvojnásobná maminka na Instagramu.

"Mě to pochopitelně mrzí, protože jsem měla sen o velké a šťastné rodině. Myslím, že jsem udělala všechno, co jsem mohla. Je mi to líto, ale takový je život. Teď možná vypadám, že jsem v pohodě, a vlastně jsem. Mám úžasné děti. Doufám, že budeme s Tomášem rozumní. Zatím to tak vypadá, že kluci budou v pohodě, to je jediné, o co mi jde. Srdce se třeba někdy zahojí," naznačila hvězda, že za rozchod mohl Horna.

Monika Absolonová chce chránit syny, proto důvod rozchodu s Hornou tají

Monika Absolonová chce chránit své dva syny a proto se rozhodla důvod rozchodu s Tomášem Hornou raději neuvádět. Zpěvačka ale přiznala, že ji otec jejich dvou dětí velice nemile překvapil.

"Naštěstí Tomáš nikdy nebyl můj manžel, to by se celá situace dost zkomplikovala. S každou informací o tom, co mi dělal za zády a dozvídám se každý den nové a nové věci, přichází úleva, že už spolu nejsme. Od té doby, co jsme se rozešli, tak se dozvídám takové věci na něj, že místo toho, abych byla smutná, tak cítím ohromnou úlevu a smutek se přetavuje v úžas z toho, že jsem netušila, co se odehrává jinde. Není to v jedné sféře, je to v mnoha sférách," odpověděla Absolonová upřímně na dotazy svých fanoušků ohledně vztahu s Hornou.

"O pravých důvodech mluvit nebudu proto, že je to otec mých dvou synů," zachovala si zpěvačka dekórum.

Absolonová našla v těžké životní situaci azyl u kamarádů

Monika Absolonová nesnáší rozchod s Tomášem Hornou zrovna nejlépe, prioritou jsou pro ni ale její dvě děti, kvůli kterým musí zůstat silná.

V těžkých chvílích drží zpěvačku nad vodou její přátelé. "Nevím jak jste si užili víkend vy, ale my moc. Mám v životě ohromné štěstí na kamarády. A tak jsme u jedněch kamarádů strávili víkend. Měli jste pravdu, Zoo Lešná je úžasná. A navíc bylo málo lidí," poděkovala dvojnásobná maminka za podporu svých přátel.

Absolonová si návštěvu zoo velmi užila. Pobyt na čerstvém vzduchu jí po náročných událostech uplynulých týdnů udělal dobře. Hvězda se ale nenudí ani když je doma, po odstěhování Horny se totiž pustila rekonstrukce dětského pokoje, a tak na chmurné myšlenky přes množství práce nemá téměř čas.

Monika Absolonová během živého vaření mluvila o rozchodu s Hornou.