Monika Absolonová si prošla peklem: Otec jejích synů ji dostal na samé dno

Většina fanoušků zná Moniku Absolonovou jako usměvavou a věčně dobře naladěnou herečku, která se nebojí práce a hvězdné manýry jsou jí cizí. Bohužel však i ona si sáhla na dno. Bývalý partner, hokejista Tomáš Horna, ji kvůli dluhům dostal až k psychiatrovi.

Už je to víc než rok, kdy zažila zpěvačka Monika Absolonová nejhorší den svého života. Tenkrát se totiž dozvěděla, že jí životní partner a otec jejích dvou synů lže a navíc má miliónové dluhy. Absolonová měla klapky na očích a myslela si, že má doma nejlepšího chlapa na světě. O to větší to byl šok.

„Na začátku rozchodu to byla až fyzická bolest. První měsíc jsem myslela, že umřu, ale i další asi tři až čtyři měsíce byla ta bolest opravdu intenzivní. Byla jsem i na konzultacích za psychiatričkou," řekla Blesku Monika několik měsíců po rozchodu.

Varovné signály přicházely často

Zpěvačka si samozřejmě uvědomila, že si některých varovných signálů mohla všimnout už dříve. Z naivity je ale přehlížela. Byla prostě zamilovaná a chtěla, aby kluci měli tátu.

„Sedm let jsem žila v něčem, o čem jsem vůbec neměla tušení. Po těch letech už vím, že mě měly varovat některé indicie. Myslím, že nejsem hloupá, ale že jsem naivní," prozradila dále herečka, v čem udělala chybu.

Nyní už je z nezdravého vztahu venku a říká se, že jí dělá kromě synů Tadeáše a Matouše radost i nový partner. Jeho identitu si však Monika ještě nechává pro sebe. Je jasné, že tak naivní už zpěvačka nebude a než začne někomu věřit, jistě to bude nějakou dobu trvat.

Důvěra a upřímnost jako základ vztahu

Nejdůležitější je pro ni prý důvěra a upřímnost. Sama uznává, že kdyby Horna kápnul božskou a přiznal se, možná by krizi ustáli a ona by mu pomohla dluhy umořit. Ale jeho lži a podvody ji utvrdily v tom, že mu pomáhat nebude a opustí ho. Samozřejmě to pro ni bylo nesmírně těžké a myslela si, že to nezvládne. Nakonec se jí ale podařilo nelehké období s pomocí ostatních ustát na jedničku a dnes se na rozchod dívá s nadhledem. Je ale na výsost jasné, že si z něj odnesla pořádnou lekci.