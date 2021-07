Jde hlavně o děti: Monika Absolonová a Tomáš Horna našli společnou řeč

Rozchody obecně patří k nepříjemný životním záležitostem, zvláště pak, mají-li partneři děti. Od rozchodu Moniky Absolonové a Tomáše Horny uplynulo již několik týdnů a zpěvačka několikrát naznačila, že je pro ni prioritou, aby měl rozpad jejího vztahu co možná nejmenší dopad na jejich syny. A jak to vypadá, bývalý partneři se již na lecčem dohodli.

Přesně na prvního máje oznámila zpěvačka Monika Absolonová na sociální síti nesmírně smutnou zprávu. „A protože nemám úplně energii něco tajit, tak bych vám chtěla říct, že jsme se s Tomášem rozešli. Je to smutné, bolavé a osobní, ale bohužel i to je život. A protože budeme vždy především rodiče dvou úžasných kluků, kteří se za pár let naučí číst, tak zde veřejně nebudu vysvětlovat důvody,” uvedla na den zamilovaných zpěvačka v příspěvku na svém Instagramu.

Našli společnou řeč?

A skutečných důvodech rozpadu krásného vztahu tak lze jen spekulovat. Jen pár dní po rozchodu ale Absolonová přiznala, že se k ní dostávají věci, nad kterými zůstává rozum stát. „S každou informací o tom, co mi dělal Tomáš za zády, se dozvídám každý den nové a nové věci. Přichází úleva, že už spolu nejsme. Smutek se přetavuje v úžas z toho, že jsem netušila, co se odehrává,” svěřila se před časem zpěvačka pro super.cz.

Ať už se ale mezi Absolonovou a Hornou stalo cokoliv, oba se snaží myslet především na pohodu jejich dvou společných synů. Rodiče tak musí přijít na to, jak si péči o ně rozdělit. A jak to vypadá, zatím se jim to daří na jedničku.

Fotka jako důkaz

Tomáš Horna před pár dny sdílel na sociální síti snímek, na němž je společně s oběma syny před kostelem svatého Cyrila a Metoděje v pražském Karlíně. Vypadá to tedy, že, alespoň co se výchovy dětí týče, bývalý partneři našli společnou řeč.

A Absolonová byla určitě ráda, že vzal Horna kluky ven a ona si mohla odpočinout. Nedávno si totiž zlomila nohu, a tak jistě skvěle využila čas, který mohla věnovat sama sobě.

Tomáš Horna vzal syny na procházku