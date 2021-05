Rozchod Moniky Absolonové: Zpěvačka řekla, jak děti vnímají odchod tatínka

Před několika týdny zasáhla fanoušky Moniky Absolonové nečekaná zpráva. Zpěvačka totiž oznámila, že její vztah s hokejistou Tomášem Hornou dospěl svému konci. A i když se o jejich náhlému rozchodu moc neví, Monika alespoň prozradila, jak situaci vnímají jejich děti.

Mnoho lidí jejich vztah považovalo za ukázkový. Monika Absolonová a Tomáš Horna tvořili krásný pár několik dlouhých let, mají spolu dvě krásné děti a nic nenasvědčovalo tomu, že by se za jejich zavřenými dveřmi odehrávat něco, co úplně idylicky nevypadá. O to větším šokem pro všechny bylo oznámení zpěvačky, ve kterém uvedla, že se s partnerem rozešli. Důvody rozpadu vztahu drží oba pod pokličkou. Monika ale vyjádřila nad koncem vztahu úlevu.

Nic ji už nepřekvapí

Po rozchodu se totiž zpěvačka na svého bývalého partnera začala dozvídat další věci, které ji jen utvrdili v tom, že je jedině dobře, že vztah skončil. „Od té doby se dozvídám takové věci, že smutek se přetavuje v úžas, že jsem vůbec netušila, co se odehrává někde jinde,” nechala se zpěvačka slyšet pro Aha!. „Lidé mi začali říkat: ‚Věděla jsi tohle, tohle, tohle?’ A já koukám jako blázen. Přichází ujištění, že jsem udělala správně. Už mě nic nepřekvapí a nic mi neublíží. To jsem přesvědčená,” dodala ještě.

Děti na prvním místě

Monika Absolonová paradoxně rozchod oznámila 1. května. Na sociální síti zveřejnila snímek sebe a svých dětí. V jeho popisku pak situaci stručně vysvětlila, důvody rozchodu si ale nechala pro sebe. „A protože budeme vždycky především rodiče dvou úžasných kluků, kteří se za pár let naučí číst, tak zde veřejně nebudu vysvětlovat důvody,” napsala zpěvačka rázně. Ta se pochopitelně snaží, aby na ně měl rozchod co nejmenší dopad. A jak se zdá, to se zatím daří.

„Matouš je úplně v pohodě, Táďa taky. S tatínkem v kontaktu jsou, a také si telefonují. Zatím to vypadá, že to bude fajn,” řekla Monika podle serveru stars24.cz.

Smutek zahání rekonstrukcí

Aby se zpěvačka zbavila všemožných myšlenek a přemýšlení nad věcmi, které už nezvrátí, pustila se do rekonstrukce svého domu. „Je mi občas ouvej a úzko, mám stavy nahoru a dolů, a abych se jako nenudila, když jsme se rozešli a když se Tomáš stěhuje, tak jsem klukům objednala nový pokojíček. Kromě toho, že mám rozbombardované srdce, mám rozbombardovaný totálně i byt,” nechala se slyšet zpěvačka dle Aha!.

Monika Absolonová je krásná žena:

Zdroj: Youtube