Horna se chtěl zabít, pak splnil sen synům a nastalo ticho: Ex Absolonové zmizel

4

Tomáš Horna a Monika Absolonová

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Monika Absolonová a expartner Tomáš Horna mají za sebou divokou minulost. Populární zpěvačka žila sedm let v nevědomí, že její protějšek má milionové dluhy. Jak ona, tak on skončili v péči doktorů a jejich vztah to bohužel nepřežil. Horna se posléze stáhl z očí veřejnosti a není o něm slyšet.