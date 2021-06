Rozchod Absolonové a Horny: Zpěvačce už došla trpělivost

Monika Absolonová na začátku května oznámila definitivní rozchod s otcem svých dvou dětí, Tomášem Hornou. Nešlo ale o spontánní rozhodnutí, i když se tak mohlo na první pohled zdát!

Monika Absolonová s Tomášem Hornou působili jako ideální pár, ve skutečnosti ale skrývali tajemství, o kterých věděli pouze oni dva a některé si nechával sportovec pouze pro sebe.

"S každou informací o tom, co mi dělal Tomáš za zády, a dozvídám se každý den nové a nové věci, přichází úleva, že už spolu nejsme. Smutek se přetavuje v úžas z toho, že jsem netušila, co se odehrává. Lidé mi začali říkat: Věděla jsi tohle, tohle, tohle? A já koukám jako blázen. Přichází ujištění, že jsem udělala správně. Už mě nic nepřekvapí a nic mi neublíží. To jsem přesvědčená," svěřila se zpěvačka svým sledujícím a naznačila, že je z chování Horny v šoku.

Ačkoliv ze slov Absolonové nejspíš mnoho lidí vyčetlo nevěru ze strany hokejisty, hlavním problémem ve vztahu měly být hlavně dluhy!

Monika Absolonové problémy ve vztahu tajila měsíce

Monika Absolonová ještě v březnu sdílela zamilované fotografie a vzájemně si s Hornou pravidelně vyznávali lásku skrze sociální sítě, proto jejich rozchod byl pro fanoušky šok.

U partnerů ale prý rozhodně nešlo o spontánní rozhodnutí, problémy ve vztahu se táhly dlouhé měsíce a zpěvačka je pouze nedávala najevo. Absolonová se snažila Hornovi dlouhé roky pomoct z jeho dluhů, když jí ale opakovaně lhal, došla jí trpělivost.

"Trvá to od počátku jejich vztahu. Převážná většina dluhů vznikla dávno předtím, než se vůbec dali dohromady. Zásadním problémem však bylo, že Tomáš Monice ohledně peněz neustále lhal," řekl SEDMIČCE zdroj blízký páru.

Ke svatbě nikdy nedošlo, Absolonová se bála, že ji Horna stáhne

Po rozchodu Moniky Absolonové a jejího partnera začalo vycházet najevo, že Horna je po uši zadlužený, a to měl být hlavní důvod rozpadu vztahu.

"Monika se dlouho snažila za něj vše řešit, opravdu to trvalo mnoho let. Dokonce Tomášovi dala k dispozici svého právníka, aby sepsal, co Horna dluží, a navrhl nějaké řešení. Jenže sotva něco vymysleli a zdálo se, že je vidět světlo na konci tunelu, přišel někdo nový a nárokoval si další peníze, o kterých Tomáš Monice neřekl. Navzdory tomu, že jí do očí tvrdil, že nikomu nic dalšího nedluží," vysvětlil kamarád páru výše zmíněnému webu.

Stejný zdroj také uvedl, že právě finanční situace hokejisty odradila Absolonovou od svatby. "Monika se bála, že by se Tomáš opět do něčeho namočil, a navíc by ji stáhl s sebou. Je v tomto ohledu obezřetná a na rozdíl od Horny zodpovědná," říká v rozhovoru. Na závěr informátor prozradil, že na Hornu ví ještě mnoho dalších pikantností, daný web se ale rozhodl je nezveřejnit, vzhledem k těžké životní situaci dvojnásobné maminky, která zůstala na vše sama. "Všechno je to smutné, ale nemohlo to dopadnout jinak. Tomáš si Moniku nezasloužil," uzavřel.

