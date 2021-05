Zlomená Monika Absolonová: Po oznámení rozchodu vystěhovala Hornu z baráku!

Monika Absolonová s Tomášem Hornou a jejich dvěma dětmi působili jako spokojená rodinka, proto veřejnost šokovala zpráva o jejich rozchodu. Zpěvačka už dokonce stihla bývalého hokejistu vystěhovat z domu!

Monika Absolonová a Tomáš Horna se seznámili v létě v roce 2014. Mají spolu syna Tadeáše, který přišel na svět na podzim 2015, a o tři roky mladšího Matouše. V roce 2016 se dokonce partneři zasnoubili.

Na sociálních sítích prezentovala zpěvačka vztah s otcem svých dětí ideálně, v reálu ale poslední dobou rodinnými fotkami pouze dvojice maskovala krizi.

Na prvního máje pak Absolonová místo zamilované fotky s Hornou sdílela snímek s dětmi a v popisku oznámila, že se s hokejistou rozcházejí.

Rozchod oznámila zpěvačka na Instagramu

"Je 1. máj, lásky čas a moje dvě životní lásky mě políbili pod stromem. A protože nemám úplně energii něco tajit, tak bych vám chtěla říct, že jsme se s Tomášem rozešli. Je to smutné, bolavé a osobní, ale bohužel, i to je život. A protože budeme především rodiče dvou úžasných kluků, kteří se se za pár let naučí číst, tak zde veřejně nebudu vysvětlovat důvody. Jediné co řeknu, že jich je, jak tomu bývá, víc. Tak nám, prosím, držte pěti, ať je brzy zase dobře. Děkuji a opatrujte svoji lásku. PS: Vzkaz nejen pro novináře, nezlobte se, ale tohle je vše, co k tomu řeknu," napsala Monika Absolonová na svůj Instagram.

"Mě to pochopitelně mrzí, protože jsem měla sen o velké a šťastné rodině. Myslím, že jsem udělala všechno, co jsem mohla. Je mi to líto, ale takový je život. Teď možná vypadám, že jsem v pohodě, a vlastně jsem. Mám úžasné děti. Doufám, že budeme s Tomášem rozumní. Zatím to tak vypadá, že kluci budou v pohodě, to je jediné, o co mi jde. Srdce se třeba někdy zahojí," přiznala zpěvačka v živém vysílání.

Absolonová se během rozchodu pustila do rekonstrukce, Horna si věci odvezl v igelitkách

Zpěvačka kromě rozchodu řeší i další problémy, pustila se do rekonstrukce bytu. "Je mi občas ouvej a úzko, mám stavy nahoru a dolů a abych se jako nenudila, když jsme se rozešli a když se Tomáš stěhuje, tak jsem klukům objednala nový pokojíček. Kromě toho, že mám rozbombardovaný srdce, mám rozbombardovaný totálně i byt," prozradila Absolonová.

Zpěvačka je z rozchodu psychicky vyčerpaná a zatím se na nový vztah prý rozhodně nechystá. "Já mám svědomí čisté, nikdy jsem nikomu nic neprovedla, a nejde jen o tento vztah. Myslím, že bude dost dlouho trvat, než se z toho všeho dostanu," říká dvojnásobná maminka.

Pár dní po oznámení rozchodu novináři Blesku zastihli Tomáše Hornu, jak stěhuje ze společné domácnosti. "Vyšla smutná Monika, která se s Tomášem nijak nevybavovala. Jen mu předala syna a on jejím velkým černým esúvéčkem odvezl Tadeáše na fotbalový trénink," popsal jeden ze sousedů zpěvačky.

Bývalí partneři chtějí vycházet v klidu a hlavní je pro ně péče o jejich dva potomky. Zda jim idylka vydrží, ukáže až čas.

Zpěvačka si nedávno pořídila nový účes.