Monika Absolonová trpí: Po zhroucení v přímém přenosu má nervy nadranc

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Monika Absolonová neprožívá to nejšťastnější období. Přestože od jejího rozchodu se záletným a zadluženým hokejistou Tomášem Hornou uplynulo už několik měsíců, klid zpěvačka rozhodně nemá. A co víc, před pár dny ji potrápila i záhadná nemoc.

Když se před takřka dvěma lety Monika Absolonová rozešla se svým tehdejším partnerem Tomášem Hornou, sáhla si na samé dno. Bolest pramenící z rozpadu vztahu s mužem, který jí byl nevěrný a navíc před ní tajil obrovské dluhy, zpěvačku naprosto pohltila. „Na začátku rozchodu to byla až fyzická bolest. První měsíc jsem myslela, že umřu, ale i další asi tři až čtyři měsíce byla ta bolest opravdu intenzivní,” přiznala před časem Monika Absolonová pro Blesk s tím, že musela dokonce vyhledat pomoc u psychiatra.

Nový začátek

Později se však přes minulost přenesla a našla chuť zase plnohodnotně žít. Je ale pravdou, že jí nadšení moc dlouho nevydrželo. V posledních měsících totiž musela zpěvačka podle zmínené redakce řešit otázku péče o děti, které z jejího vztahu s Hornou vzešly, a s bývalým partnerem se soudila. Výsledek boje pak pro ni nebyl vůbec uspokojivý.

K tomu všemu Moniku před několika dny zastihla podivná nemoc. Během živého vysílání na Instagramu se jí udělalo nevolno a musela dokonce na chvíli úplně odejít ze záběru, aby se mohla jít na toaletu vyzvracet. „Ležím a odpočívám. Jsem z toho vykulená, a nejvíc kluci, protože mamce přece nikdy nic není, a tak mě pozorují,” prozradila následně fanouškům s tím, že se pravděpodobně nakazila od syna.

Ošklivý rozchod

Monika Absolonová dala svému expartnerovi definitivní sbohem na začátku roku 2021. Tehdy se totiž začala postupně dozvídat nejrůznější věci, které před ní její milý tajil. Kromě milionových dluhů jí měl být také několikrát nevěrný. To ovšem možná nemuselo být pro zpěvačku natolik překvapující. Přece jen to nebylo poprvé, co Horna ve svém životě něco podobného udělal. V minulosti například podváděl už svou manželku, a to právě se samotnou Absolonovou.