Monika Absolonová radikálně zhubla a jenom září, je v tom nový muž?

Zdroj: Profimedia

Vypadá to, že Monika Absolonová je po rozchodu s hokejistou Tomášem Hornou už z nejhoršího venku. Podařilo se jí shodit sedmnáct kilo, znovu si nechává narůst vlasy a vypadá opravdu skvěle. Není proto divu, že se kolem ní točí spousta nadšených nápadníků.

Poslední rok nebyl pro zpěvačku Moniku Absolonovou vůbec jednoduchý. Opustila svého partnera Tomáše Hornu, se kterým má dva syny, a postavila se na vlastní nohy.

Vrátila se k velikosti 36

I když s tím vůbec nepočítala, zpěvačka zhubla krásných sedmnáct kilo, takže si teď kupuje oblečení ve velikosti 36. A také se na přání staršího syna vrací k delším vlasům. Monice to po delší době zase sluší a vypadá mnohem mladší, než ve skutečnosti je.

"To, že je mi 45, nijak tragicky neberu, naopak se dost často cítím na dvacet. A jediné, co si přeju, aby mi ta energie zůstala co nejdéle. Mám opět tolik práce, zpívám po celé republice, vařím se svými fanoušky a k tomu mám dva skvělé kluky. Mám se teď opravdu skvěle," potvrdila Blesku Absolonová.

Ta nedávno oslavila narozeniny tím nejlepším možným způsobem. Pro svoje nejbližší a přátelé uspořádala večírek na jednom z pražským botelů. Tam se výborně bavila hlavně s přítomnými muži. Zpěvačka šla doslova z náruče do náruče a přitom se nebála rozdávat spoustu přátelských polibků.

A protože je Absolonová už nějaký ten pátek single, každého asi napadlo, jestli se už porozhlíží po novém partnerovi. "Mám okolo sebe tolik super chlapů, že si nestěžuji. Kamarádi se za mnou občas zastaví doma, dáme si skleničku, ale na vztah teď opravdu nepomýšlím. Nedovedu si představit, že bych někoho přivedla domů a klukům ho představila jako nového strejdu, to fakt ne," dodala Monika upřímně.

Několik pozvánek na rande

Zpěvačka si proto zřejmě užívá nově nabyté svobody a do dalších romantických dobrodružství se zatím nehrne, i když zájemci se už hlásí. "Dostala jsem několik pozvání na rande, ale nemám na to čas, takže jsem si udělala pořadník," řekla Absolonová pobaveně s tím, že na večeři sice v poslední době jednou byla, ale s kamarádkou. Uvidíme tedy, jak dlouho bude zpěvačce vyhovovat samota a kdy se znovu pustí do randění.

Monice se muselo po rozchodu hodně ulevit, působí totiž šťastně a spokojeně.