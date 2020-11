Nebála se utrácet! Monika Babišová nakupovala pro ty nejpotřebnější

„Určitě to potřebují i děti. Z vlastní zkušenosti vím, že dětské zboží je dražší, a tak jsem se snažila toho nakoupit co nejvíc,” řekla pro super.cz Monika Babišová, která se ale snažila nakupovat spíše zdravější potraviny než klasické sušenky a čokolády.

„Místo čokolády a bonbónů jsem sáhla po zdravých svačinkách a snídaních. Jsou tam ovocné a müsli tyčinky, vločky a je to všechno fit, sladké to je, ale je to zároveň zdravé,” nechala se závěrem slyšet manželka Andreje Babiše.