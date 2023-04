Nikdy na to nezapomenu: Monika Bagárová měla s Benem Cristovao mrazivý zážitek

Zdroj: Profimedia

Monika Bagárová se před časem rozpovídala o vztahu se svým bývalým partnerem Benem Cristovao a vzpomínala na dobu, kdy je ještě pojila velká láska. Během toho mluvila ale i o nepříjemné zkušenosti, kterou si s Benem zažila. Oba byli totiž svědky něčeho záhadného.

Od doby, co se Ben Cristovao a Monika Bagárová rozešli, uplynula už celá řada let. Přesto ale dvojice zůstává velmi dobrými přáteli a na časy, kdy spolu tvořili pár, oba velmi rádi vzpomínají. I když je pravdou, že jeden z jejich společných zážitků by Monika Bagárová možná nejradši vymazala ze své paměti.

Zážitek s duchem?

Zpěvačka Monika Bagárová byla před časem hostem v Podcastu bez názvu, ve kterém se svěřila se zvláštním zážitkem, který si s Benem prožila. A dle jejího vyprávění se zdá, že měli co dočinění s duchem. „To byl úlet. My jsme na sebe jen nevěřícně koukali,” vyprávěla Monika o momentu, kdy s Benem seděli v restauraci a zničehonic se na stole sama od sebe posunula sklenička.

„My jsme seděli a najednou jsem cítila takový vánek. A najednou se ta sklenička pohnula,” pokračovala ještě. „Ten moment, kdy se to stalo, na to nezapomenu nikdy,” dodala.

Nová láska

Kromě toho se ale Monika Bagárová zaměřila i na aktuální dění ve svém životě a poodkryla trochu ze svého soukromí. Zpěvačka už několik měsíců randí s podnikatelem Leonardem Lekajem, se kterým je nesmírně spokojená. Přiznala ale, že je poměrně nešťastná z dálky, která je rozděluje. Zatímco totiž Monika žije v Brně, Leonard bydlí v Karlových Varech. Oba se ale i tak snaží, aby spolu trávili tolik času, jak je jen možné.

„Na tu vzdálenost se vidíme opravdu často, třeba dvakrát do týdne, někdy jednou za týden na pár dní. Záleží, jak nám to práce povolí. Snažíme se spolu být co nejvíc, ale jsme dva rozumní lidé a neblázníme, protože máme každý své povinnosti,” uvedla Monika Bagárová.