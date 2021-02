Monika Bagárová měla strach o dceru: Malá Rumia ale svou statečností překvapila

Čas neuvěřitelně letí a dceruška Moniky Bagárové Ruminka slaví devět měsíců. Maminka se tedy rozhodla, že je nejvyšší čas jí nechat nastřelit naušničky. Jak malá holčička bolestivou proceduru zvládla?

Každá matka se k nastřelování náušnic pro svou dceru řídí jiným pravidlem. Někdo to riskne hned, jiný čeká po prvním očkovaní a další to neudělá třeba nikdy. Takové biomatky by jim snad radši nechaly uši uříznout, než do nich dát blýskavé kamínky.

Monika Bagárová to však neřeší, sama má jako Romka šperky a pestré doplňky dost ráda, proto nevidí důvod, proč by její dcera neměla nosit náušničky. Shodla se na tom i sve svým partnerem a otcem malé Ruminky Makhmudem Muradovem, který patří mezi neznámější MMA zápasníky.

Monika se bála velkého pláče

Po zákroku na sociálních sítích ale přiznala, že měla docela strach. Bála se, že bude holčička strašně plakat a ona to psychicky neunese.

„Já jsem ji nechtěla trápit, a bála jsem se, že bude strašně moc plakat,“napsala Bagárová, která se také přiznala, že píchnutí náušnic kvůli tomu dlouho odkládala. Její strach je naprosto pochopitelný, málokterá maminka dobře snáší, když její dítě něco trápí nebo bolí a ona mu nemůže pomoct.

Nakonec však vše dopadlo dobře a nastřelování náušnic nebylo zdaleka tak strašné, jak si Monika představovala. V Instastories to sama potvrdila.

„Nakonec to ale zvládla strašně krásně. Plakala asi jenom deset sekund, pak už se zase smála a byla veselá,“ byla zpěvačka na svou dceru právem pyšná, proto si nechala sama píchnout do ucha ještě jednu dírku, kam si dala malou pecičku. Bude tak mít na den 16. února krásné vzpomínky spojené se svou dcerou.

Seznámení s dcerou Konvičkové se vydařilo

Před pár dny ji navíc seznámila s holčičkou kamarádky Markéty Konvičkové, se kterou si rozumí už od dob Superstar. Obě děvčátka byla stejně tak roztomilá jako jejich maminky a bylo vidět, že si všechny čtyři dámy užily skvělé odpoledne.

Nejen, že si daly dobrý obídek, který připravil Moničin tatínek. Ten je vyhlášený svým kulinářským uměním, a také hudebním nadáním, jenž má Monika po něm. Ten holčičkám zazpíval, zahrál a všichni společně si zatancovali. Prostě muzikantská společnost se nezapře. Markéta jistě na návštěvu opět ráda dorazí!

Na to, jak Moniku Bagárovou změnilo těhotenství se podívejte do galerie!