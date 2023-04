Bagárová předvedla s přítelem reklamu na lásku a prozradila společné plány

Zdroj: Profimedia

Monika Bagárová vyrazila svým fanouškům dech. Na pražském Fashion Weeku zazářila v dokonale sladěném outfitu. Půvabná zpěvačka připomínala americkou hvězdu Kim Kardashian. Na prestižní módní akci ji doprovázel nový partner Leonard Lekaj, který se svým outfitem nezůstal pozadu.

Sympatický podnikatel vsadil na klasiku. Zvolil černý oblek doplněný o černou košili, perfektně se tak sladil ke své partnerce. Bagárová na sobě měla dlouhé černé šaty asymetrického střihu, které díky rozparku ukázaly její krásné nohy. Celý outfit podtrhly především detaily, jako byla například malá černá kabelka značky Bottega Veneta nebo krajkové rukavičky.

Láska jako trám

Monika a Leo dorazili jako hollywoodský pár na přehlídku Lukáše Macháčka. Zpěvačka po celou dobu akce rozdávala úsměvy na všechny strany. „Jsem šťastná. Plány máme takové, že chceme být šťastní a doufám, že budeme a že nám to vydrží,“ prozradila Bagárová pro Blesk o vztahu s karlovarským podnikatelem. Nového partnera chtěla přitom původně co nejdéle tajit. Už na konci roku 2022 šla nakonec s pravdou ven. „Rozhodla jsem se i s Leem, že si to necháme pro sebe. Záleží nám na tom a nechceme to nikomu tlačit. Bohužel to někteří rozhodli dříve, než jsme my sami chtěli. Nemohu se ale na nikoho zlobit,“ řekla tehdy Bagárová v rozhovoru pro primácký Showtime.

Plány do budoucna

Po turbulentním vztahu s Muradovem si tak nemůže vztah se zámožným podnikatelem vynachválit. Leo rozhodně nešetřil láskyplnými pohledy a doteky. Zpěvačka se rozmluvila i o tom, jak si její nový partner rozumí s tříletou Ruminkou. „Ruminka Lea miluje, tak jako on ji. Myslím si, že kdyby tam ten krásný vztah nebyl, tak bych ani nemohla být šťastná já, takže toho si na Leovi strašně moc vážím, že nás miluje obě a že pro něj čas se mnou znamená i čas s Ruminkou. Jsme šťastní, máme domov, máme člověka, který nás miluje a je s námi,“ dodala.