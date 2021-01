Další miminko v rodině: Monika Bagárová s Muradovem jsou štěstím bez sebe!

Monika Bagárová vždycky toužila po velké rodině a přání se jí plní. Zanedlouho do jejich klanu přibude další miminko. Druhého potomka totiž čeká její sestřenice Inna, která rostoucí bříško už sotva utají. Sourozence k malé Rumii nevylučuje ani Monika.

Inna Bagárová je momentálně ve 28. týdnu, jak sama píše na Instagramu, kde hrdě vystavuje těhotenské bříško. K synovi Marečkovi za chvíli přibude sourozenec. Monika Bagárová a Makhmud Muradov musí být štěstím bez sebe. Zejména Monika vždy chtěla velkou rodinu.

„Moc gratuluji k miminku,“ píší Inně na sociálních sítích. Pravdou je, že její bříško už přehlédnout opravdu nejde. Není tomu dlouho, co Inna navštívila právě Moniku Bagárovou a připomněla si, jaké je to mít doma ještě batole.

Na návštěvě si mohla pochovat Malou Rumiu, jenž má Monika s MMA zápasníkem Makhmudem. „I když se vidíme málo a po dlouhé době, tak je tam ta láska, která je nekonečná. Milujem vás s Marečkem, holky naše,“ napsala Inna Bagárová ke společné fotce s Monikou.

Bagárová se dalšího miminka nemůže dočkat

Při pohledu na těhotenské bříško sestřenice se Monice po požehnaném stavu jistě zastesklo. Již v minulosti prozradila, že by se dalšímu dítěti nebránila. „Plánujete druhé miminko?“ ptal se jí jeden ze sledujících nedávno. „Určitě. Až nám Ruminka trošku vyroste,“ odpověděla Bagárová.

Další miminko jí navíc předpověděla věštkyně. „Tuhle paní jsem před nedávnem potkala u Palladia vyvěštila mi krásnej život hihi. Samozřejmě ze jsem ji dala penízky, ne jen proto, že věřím na čáry máry, ale i proto, že mě prostě pobavila. A dnes potkala Macha, který mi hned zavolal, aby mě znovu pobavil. Tak snad se s námi taky zasmějete,“ napsala Bagárová popisek k videu s vědmou, který sdílela na svůj Instagram.

Tajemná žena má o jejich budoucnosti jasnou představu. „Vy budete mít ještě jedno dítě, krásnýho kluka! On (Muradov) chce tři, ale vy budete mít dvě. On nemůže zvládnout tři! Chtěl by na sílu, ale budou jen dvě," tvrdila věštkyně.

Muradov se velké rodiny nebojí

„Cože nezvládnu? Celý autobus klidně,“ chvástal se Muradov. Bagárová chtěla být odjakživa mladou maminkou a už po prvním setkání s Muradovem věděla, že je to ten pravý. Ten, který bude otcem jejích dětí.

„Moc bychom si přáli dítě, vždycky jsem chtěla být mladá maminka, abych byla plná sil, ale necháváme tomu volný průběh. Když to přijde, tak to přijde,“ tvrdila Expresu ještě předtím, než počali malou Rumiu. I když je péče o ni náročná, snaží se na sto procent věnovat i příteli.

Podstatná je pro ni i péče o něj. „Umím udělat třeba skvělý karbanátky, řízky s bramborovým salátem, asi všechna masa. Když něco nevím, tak zavolám mamince a ta mi ráda poradí,“ směje se Bagárová, která zažívá jedno z nejšťastnějších období.