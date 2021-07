Ze soutěžící do poroty SuperStar: Jak Monika Bagárová zvládá práci a mateřství?

Když bylo Monice Bagárové pouhých patnáct let, zúčastnila se ČeskoSlovenské SuperStar, ve které obsadila krásné páté místo. Tím odstartovala hvězdnou kariéru a dodnes si vede lépe, než její kolegové, kteří skončili na vyšších příčkách. Svědčí o tom i fakt, že už podruhé usedne do poroty nové řady této soutěže, která odstartuje na televizních obrazovkách v září.

Talentovaná zpěvačka Monika Bagárová odstarovala kariéru už v patnácti letech účastí v televizní soutěži ČeskoSlovenská SuperStar, kde se rozhodovalo mezi ní a jejím kamarádem Janem Bendigem. Nakonec to byl však Honza, kdo postoupil do dalšího kola a zpěvačka, která podle poroty ještě k některým písním nedospěla, skončila na pátém místě. Už tenkrát se s ní publikum loučilo v slzách a vestoje.

Nakonec to ale Monice nijak neublížilo a rozjela kariéru na plný plyn. Desky, klipy, hity u ní jsou už po několik let na denním pořádku. Patří mezi nejoblíbenější české zpěvačky a díky svým kořenům i mezi nejslavnější Romky.

Nyní v září už podruhé usedne do poroty soutěže, která ji stvořila. SuperStar z ní udělala hvězdu a Monika toho uměla chytře využít. Nyní se jí to vrací plnými hrstmi.

Opět zasedne v porotě SuperStar

„Mám neskutečnou radost z natáčení nové řady, protože po roce, který byl ze společenských a pro mě i osobních důvodů o izolaci, se zase vracím k lidem a ke své profesi. Těším se na celý tým a jsem moc zvědavá na nové talenty,“ svěřila se pátá členka poroty Monika Bagárová,“ svěřila se Monika, která na natáčení chce mít dceru Rumiu.

Tu stále kojí. Je tedy nutné, aby tomu bylo vše přizpůsobeno. Navíc doufá, že by si mohla Ruminka také zvyknout na to být déle bez ní, a hlavně se odstřihnout právě od kojení, které by Monika ráda pomalu ukončila.

Skvělá zpěvačka, matka i obchodnice

Dcera je na ní silně vázána, byla s ní totiž teď na nějaký čas sama. Díky pandemii koronaviru se zasekl její partner a MMA zápasník Makhmud Muradov v rodném Uzbekistánu a nemohl se dostat zpět do Čech.

Kromě toho, že Monika zpívá, je i skvělou obchodnicí. Všechno, čeho se stane tváří, frčí a je oblíbené. V roli influencerky se cítí jako ryba ve vodě, aby také ne, když ji sleduje 800 000 lidí.

Na společnou píseň Bagárové s Bendigem se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube