Bagárová a fenomén kojení na sociálních sítích: Odhalené zadky nikomu nevadí!

Vše nevědomky spustila modelka Jitka Nováčková, která spustila lavinu hejtů, když zveřejnila na svém Instagramu intimní fotografie, na kterých kojí malou Leu. Zastaly se jí však kolegyně i kamarádky, které spustily doslova lavinu fotek kojících matek.

Bývalá Miss, modelka a úspěšná Youtuberka Jitka Nováčková nejspíš netušila, co se stane, když na Instagramu vyvěsí fotku, jak kojí dceru Leu. Strhla se na ní kritika a hejty ze všech stran.

Nováčková se samozřejmě bránila. "Vnímám nepochopení. Většina maminek to nemá o prsu, jde o to spojení maminka a dítě. Kojení nevnímám jako sexy akt, tak myslím, že fotkou při kojení jde opravdu o to spojení maminka - miminko, ne o prsa," obhajovala se na sociálních sítích.

Jedna maminka napsala například status. „Vím, že kojení je přirozená věc, ale asi nikdy nepochopím, proč mají maminky potřebu ukazovat svá prsa komukoliv jinému, než max. svým nejbližším.“

Zorka Hejdová bojuje za kojení na veřejnosti

Zorce Hejdové se však slova na konto kamarádky nelíbila a jelikož bude za pár chvil také sama maminkou, měla potřebu se k nim vyjádřit.

„Ženy?! Píšu to záměrně ženám, protože chlapi tohle fakt neřeší. Zase jen ženský kritizují ženský. Když jsem viděla některý komentáře a diskuze pod dnešním "kojícím" a navíc vtipným příspěvkem Jitky Nováčkové, mám potřebu vás varovat! Varovat vás, že co se týče přístupu k mateřství a názorů na to, co je a není moc a co by se tu mělo ukazovat, nebo nemělo, nenechám si nic diktovat a negativním nevyžádaným názorům nebude dán prostor. Miluju svoje těhotný tělo a stejně tak, jako se mi líbí ho ukázat bez ostychu, tak jak je právě teď (protože je to krásný), tak stejně tak se mi líbí citlivě zachycený okamžik při kojení a rozhodně se na mém profilu takové fotky objevovat budou. Pokud někoho pohoršuje těhotné ženské tělo, kojení, prsa, atd., má ještě šanci mě přestat sledovat, dokud je čas. Na pozdější námitky nebude brán zřetel,“ napsala si na svůj Instagram.

Se svou trochou do mlýna přispěchala i zpěvačka Monika Bagárová. Ta je dcerou téměř roční dcery Ruminky, kterou má se zápasníkem MMA Makhmudem Muradovem.

„Proč se někteří lidé pohoršují nad fotkou při kojení, ať už doma nebo na veřejnosti? A odhalené zadky a prsa vidět každý den, jen co ráno otevřeme instagram, je Ok? To nikomu nevadí? Kojení vnímám jako krásné propojení mě a moji Ruminky. Nestydím se za to a při zachování decentnosti to určitě jde i na veřejnosti. Jen můj názor, který jsem s vámi chtěla sdílet,“ sdělila svým fanouškům prozměnu půvabná zpěvačka.

Kašáková kojit nemůže tak, jak by chtěla

Vyjádřila se i novopečená maminka Veronika Kašáková, která to má s kojením trochu složitější a navíc se před několika týdny dozvěděla, že má její syn vzácnou metabolickou poruchu, se kterou se bude nejspíš potýkat celý život.

"Co já bych dala za to plně kojit?! Kojte, když to jen malinko jde, je to nejlepší pro miminko a maminku a ne, nevystavujeme prsa. Vystavujeme pouto, nejzdravější a nejdůležitější pouze mezi dítětem a matkou," napsala do komentářů Kašáková.

Na těhotenskou proměnu Jitky Nováčkové se podívejte v následujícím videu!

Zdroj: Youtube