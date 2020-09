Monika Bagárová ve stresu: O pomoc žádala sledující na Instagramu!

"Krásné ráno Vám všem a hlavně maminkám na které mám dnes dotaz zajímají mě vaše rady a zkušenosti. Ruminka je plně kojené miminko spokojené krásně přibírá a vše je v pořádku. Jen nechce žádnou flaštičku s odstříkaným mlíčkem ani s čajíčkem nebo vodou. Vím, že v mém v mlíčku má vše co potřebuje a jsem šťastná a vděčná, že mužů kojit. Ale jsou dny kdy Ruminku nechci sebou tahat například vyřizovat, kde se člověk zdrží prostě déle. Jak jste tohle řešili vy? Zkoušeli jste to xxx krát až si nakonec miminko zvyklo? Nebo se vám to nikdy nepodařilo? Jaká flaštička je ideální ? Děkuji moc Vám všem," poprosila Monika Bagárové své sledující o pomoc.

Zpěvačky dcera odmítá pít z lahvičky, což je ale velice limitující. Pod příspěvkem ihned Bagárové začaly radit desítky zkušených maminek a oni jim hned druhý den popsala nové pokroky s malou Ruminkou.