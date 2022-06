Bagárová s Machem připravili dceři pompézní oslavu, částku nezkoušejte odhadnout

Zdroj: Profimedia

Dcera zpěvačky Moniky Bagárové a MMA zápasníka Makhmuda Muradova oslavila své druhé narozeniny. Oslava proběhla opravdu ve velkém stylu, Monika nachystala své dceři zahradní párty. Na oslavě měla Ruminka nejen grantulanty, ale především oba dva rodiče. Monika a Mach už na krizi zapomněli.

Oslava ve velkém stylu

Monika Bagárová připravila oslavu se vším všudy. V Oranžerii v Habrovanech se stoly prohýbaly jídlem, okolí zdobily nafukovací balónky a program pro děti byl více než bohatý. Nechyběl skákací hrad, maskoti v převlecích Máši a medvěda a spousta dalších zábavných atrakcí, které si užila Ruminka i její kamarádi. Monika nezapomněla ani na dospělé, rodičům hrála romská kapela. A kolik to všechno stálo? To se můžeme jen domnívat, ale levné to určitě nebylo. Jistě šlo o desítky, možná stovky tisíc.

Pyšní rodiče

Už před oslavou se oba rodiče pochlubili vzkazy pro svou dceru na sociálních sítích. V jednom z rozhovorů pak pro Showtime zpěvačka zmínila, proč za Muradovem s dcerou do Uzbekistánu nejezdí. „Teď už máme dítě a člověk musí přemýšlet jinak. Zároveň mám také svoji práci,“ dodává, že s dítětem je ve všech situacích mnohem opatrnější, a to i v cestování, než kdyby byla sama.



Hvězda Superstar Monika v sobě ani při přání dceři nezapřela zpěvačku. Rumince složila a nazpívala písničku s názvem vysněná. "Jsi jediná, moje vysněná, láska. V těch nejtěžších chvílích jsi to ty, kdo mi rozumí. Jsi vše, co na světě mám," zní v písni věnované prvorozené dceři.