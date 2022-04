Monika Bagárová a Makhmud Muradov září štěstím, čeká je velký životní krok

Zdroj: Profimedia

Po bolestivém rozchodu oznámila zpěvačka Monika Bagárová a MMA zápasník Makhmud Muradov nový začátek. Pár bere restart svého vztahu velmi vážně, společně se rozhodli budovat vysněný dům. Monika už má dokonce jasno v jakém stylu se hnízdečko staronového páru ponese. Své plány poodhalila fanouškům.

Bolestivý rozchod

Den po Vánocích oznámila zpěvačka na svém Instagramu smutnou zprávu. „Někdy vám v životě nevyjdou věci tak, jak byste si přáli i přesto, že jste bojovali do poslední chvíle. Myslím, že je fér vám říct, že už nejsme rodina.“ Muradov po oznámení rozchodu trávil hodně času ve svém rodném Uzbekistánu, kde je obrovskou celebritou. Dlouho se spekulovalo i o jeho vstupu do politiky. Bagárová také hledala útočiště mimo Prahu, útěchu našla v Brně, kde má celou rodinu.

Spekulace o druhém dítěti

Svým sledujícím nedávno tajemně prozradila: „Je čas myslet na budoucnost a budovat,“ odpověděla tím na dotaz fanynky, která se ptala na důvod stěhovaní. Není tomu tak dávno, co zařizovali jejich současný dům, který leží nedaleko Prahy. Zpěvačka tak oznámením o novém domě vyvolala spekulace o tom, zda náhodou nečekají po usmiřování v Dubaji druhé dítě. Těhotenství ovšem záhy vyvrátila.

Dům na prodej

Šedobílý dům, ve kterém nyní žijí, zařizovala především Monika. Prostornému domu vévodí dlouhé závěsy, které známému páru zajišťují především soukromí. Luxusní, světlý interiér vyplňuje obří sedačka a televize. V kuchyni vládne Monika, která velmi ráda vaří romská jídla. Je si ale vědoma profese svého partnera, a tak se chce ve vaření rozvíjet. Pro Muradova, který je profesionální sportovec, je strava velmi důležitá. „Jsem spíš na klasiku a velmi dobře ovládám romská jídla, což Mach nemůže pořád, kvůli zápasům a tréninkům má předepsaný jídelníček, takže se ho postupně učím,“ prozradila. V rozvoji kuchařských dovedností může pokračovat v novém domě. O kuchyni zatím nepřemýšlela, ale o celkovém designu má zcela jasno. „Celý interiér je světlý, jednoduchý, čistý, jeden mood v celém domě. Takže určitě bílá a béžová,“ zasnila se na Instagramu.

Láska z kalkulu

Staronový pár oznámil svůj návrat a veřejnost ihned začala spekulovat o tom, zda zpěvačka nebude dělat podporu bojovníkovi v jeho vstupu do politiky. Pár se ale i s dcerou Rumiou zdržuje nadále v České republice, a to například i ve známé Pařížské ulici. Fotografové Expresu je v chrámu luxusu načapali při nákupech. Bagárové se nelíbilo, že bulvár o ní tvrdil, že Muradov nakupoval drahé věci pro ni, a tak neváhala a ozvala se s vyjádřením. „Naši společní přátelé z Brna nás pozvali na oběd, protože jeli do Prahy na výlet. Do Pařížské jsme se vydali, protože naši přátelé chtěli udělat radost svým dcerám, tak jsme se k nim přidali, protože Mach si chtěl nakoupit na galavečer, který pořádá na 27. února v Uzbekistánu.“ V závěru vyjádření dodala, že byla ona, kdo kupoval svému partnerovi dárek. „Při té příležitosti jsem Machovi koupila dárek k narozeninám, které má 8. února. Dárek jsem mu koupila v obchodě Louis Vuitton.“