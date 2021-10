Čelí Monika Bagárová hrozbě? Na jejího Macha si brousí zuby spousta žen!

Zdroj: Profimedia

Vysekaný MMA zápasník a partner zpěvačky Moniky Bagárové Makhmud Muradov je zcela jistě idolem mnoha žen, které by s ním velmi rády navázaly bližší vztah. O to snáze lze předpokládat, že jej jeho obdivovatelky často kontaktují a snaží se jej odlákat od rodiny. Sama zpěvačka si však ze ctitelek svého partnera překvapivě žádnou hlavu nedělá. Ve svém partnerovi má totiž velkou důvěru.

O problémech ve vztahu zpěvačky Moniky Bagárové a Makhmuda Muradova se hovoří již delší dobu. Spekulace vycházejí z toho, že Bagárová dávno se svým partnerem nezveřejňuje tolik společných snímků, jak tomu bylo v minulosti zvykem, a ani nebývají častokrát spolu. Monika Bagárová se však rozhodla všechny spekulace ukončit a konečně řekla, jak to mezi sebou mají. Mach, jak jej zpěvačka oslovuje, netráví moc času doma kvůli pracovním povinnostem, v důsledku kterých musí častokrát cestovat za hranice republiky. Žádná vztahová krize se tedy podle všeho nekoná. Pro zpěvačku je situace ale velmi těžká, obdobně je na tom pochopitelně i sám MMA zápasník. Ten navíc musí odolávat zprávám od chtivých fanynek.

Je jim jedno, že má dítě a ženu

Bagárová je velmi krásnou ženou, a tak by jednoho napadlo, že se musí její schránka plnit vzkazy od nejrůznějších ctitelů. Překvapivě je však opak pravdou. „Nabídky na kafe nechodí. Mně vůbec nenapíše jediný chlap. To je divné, ne?” smála se v rozhovoru pro eXtra.cz zpěvačka a porotkyně SuperStar, ovšem dodala, že je za to vlastně ráda.

Zato Machovi se i podle Bagárové snaží nejrůznější dámy vnutit. „Za ženy ale ruku do ohně určitě nedám, že by nepsaly Machovi. Jim je úplně jedno, že má ženskou a dítě,” prohlásila s ledovým klidem, z čehož šlo rozpoznat, že pro ni obdivovatelky jejího partnera nepředstavují žádnou hrozbu. Machovi tak evidentně velmi věří.

Neustálé cestování Macha ji štve

I v současné době je Makhmud Muradov na delší dobu mimo domov. Bagárová se pro jeho pracovní povinnosti snaží najít pochopení, čas od času však přijde moment, kdy je jí jeho absence velmi líto. „Chápu to, ale samozřejmě, že jsou dny, kdy mě to štve,” prohlásila Bagárová, která však připustila, že si v důsledku cest svého partnera pak o to více váží společně strávených chvilek. I tak jí i jejich dceři Rumince tatínek velmi chybí.

