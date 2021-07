Monika Bagárová a Makhmud Muradov: Sestra zpěvačky promluvila o jejich rozchodu

Už několik měsíců si vrabci na střeše cvrlikají, že Monika Bagárová a Makhmud Muradov údajně netvoří pár. Zpěvačka a MMA zápasník ještě před pár měsíci tokali jako hrdličky, to se ale v poslední době změnilo. Vztah rodičů malé Rumie okomentovala sestra Bagárové, Natálie!

Monika Bagárová a Makhmud Muradov se seznámili v roce 2018 a veřejnosti lásku přiznali po několika měsících v prosinci téhož roku. Zamilovaná dvojice na nic nečekala a zpěvačka po roce a půl porodila dceru Rumiu.

Zprvu vztah Bagárové a Muradova připomínal reklamu na dokonalé rodinné štěstí, poslední měsíce ale jaksi idylka opadla. Zápasník MMA tráví stále více času v posilovně a na tréninzích a s rodinou je čím dál méně.

Na konci února navíc Muradov odjel na několik měsíců Do Uzbekistánu. "Úplně rozumím, že vás to zajímá. Mach odešel do Uzbekistánu pracovně ve víceru směrech. Hlavně kvůli podnikání. Situace se, bohužel, zkomplikovala a musel zůstat, aby vyřešil rodinné problémy," vysvětlila tehdy Bagárová na Instagramu.

Na Instagramu Muradova Bagárovou nenajdete na žádné fotce

Monika Bagárová i Makhmud Muradov se vždy rádi chlubili společnými snímky na sociálních sítích. Dnes ale na profilu zápasníka nenajdete ani jednu fotku, kde by byla zvěčněná matka jeho dcery.

Naopak dceru Rumiu oba rodiče sdílí požehnaně. Bagárová přidala poslední fotku se svým partnerem naposledy letos v květnu a to v den oslavy narozenin jejich holčičky. Muradov ale sdílel opět pouze dceru a Bagárovou dokonce ani nezmínil ve svých plánech do budoucna.

"Dnes má moje dcera první narozeniny. Jsem nesmírně vděčný panu Bohu takovému zázraku, lásce mého života. Pouze díky ní sem si uvědomil, jak moc můžeme milovat. Nyní mám ve svém životě jasný cíl: Udělat vše pro to, aby moje princezna byla na mě šťastná a pyšná. Všechno nejlepší k narozeninám, mé malé štěstí," rozplýval se. Fanoušci se proto stále častěji ptají, zda vůbec ještě slavná dvojice tvoří pár. Na to se rozhodla odpovědět sestra zpěvačky, Natálie Bagárová.

Monča se s Machem nerozešla, tvrdí sestra Bagárové

Monika Bagárová už před několika měsíci musela odpovídat na nepříjemné otázky, proč s nimi její přítel Makmud Muradov netráví čas. Je to jednoduché. Rozdělují je pracovní povinnosti. Zatímco Bagárová natáčí další sérii Superstar, Muradov se v cizině připravuje na další důležitý zápas a to je údajně důvodem jejich aktuálního odloučení.

"Ano, jsou stále spolu. Někdy mě zaráží, proč lidé mají stále chuť starat se o soukromí. Budu k vám naprosto upřímná. Jsou věci, o kterých nemusíte všichni vědět a ptát se na to. Mně tohle od lidí přijde dost nevhodné. Monča se s Machem nerozešla! Jen mají každý dost své práce, takže je pro ně společný čas momentálně těžší nakombinovat, to je celé," snažila se sestra zpěvačky vyvrátit domněnky fanoušků. Jak se ale říká, na každém šprochu pravdy trochu a nebyla by to první ani poslední dvojice v showbyznysu, kdo se snaží ututlat rozchod. Necháme se tedy překvapit, zda vztah na dálku do budoucna přežije, či nikoliv.

Muradov se na Instagramu chlubí dcerou, kde ale zapomněl její maminku Moniku?