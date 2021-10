Monika Bagárová o rozchodu s Muradovem: Nikomu se nemusím zpovídat

Zdroj: Profimedia

Monika Bagárová je na výchovu dcery Rumii převážně sama, jelikož její partner Makhmud Muradov tráví většinu času mimo republiku. Fanoušci se proto stále častěji dotazují, zda se náhodou v tajnosti nerozešli. Co ke spekulacím řekla zpěvačka a porotkyně SuperStar?

Monika Bagárová minulý rok přivedla na svět dceru Rumiu, na výchovu holčičky je ale neustále sama. Partner zpěvačky, zápasník MMA Makhmud Muradov, často odjíždí co ciziny za prací a s rodinou proto tráví velice málo času.

Dříve Muradov pravidelně sdílel společné snímky s Bagárovou, což se poslední měsíce neděje. Zápasník MMA navíc rozjel ve svém rodném Uzbekistánu nový byznys, což opět vede k dotazům, zda s Bagárovou ještě vůbec tvoří pár.

"Nerozešli jsme se. I přesto, že na našich Instagramech nevidíte náš společný život, společný čas, jak bylo u mě dříve zvykem, z určitých důvodů jsem se rozhodla to trošičku omezit. Jsme pořád rodina," vysvětlila před časem Monika webu Super.

Když odlétá, tak brečíme, Muradov rozjel podnikání v Uzbekistánu

Monika Bagárová se rozhodla s roční dcerou přijmout nabídku porotkyně SuperStar, na rozdíl od svých kolegyň se ale nemůže spoléhat na svého partnera. Jelikož je Muradov v cizině, malou Rumiu střeží během natáčení profesionální chůva. S přítelem je zpěvačka v kontaktu alespoň prostřednictvím telefonu.

"Voláme si každý den hned několikrát, takže jsme stále v kontaktu. Samozřejmě odloučení není nikdy jednoduchý. Je to náročný a je nám samozřejmě smutno, to určitě," prozradila.



"Tatínek teď řeší velké pracovní věci – založil svou vlastní zápasovou organizaci, a navíc podniká ve své zemi. Tohle vše dělá pro nás, pro rodinu, pro dceru Ruminku a já ho podporuji ve všem, co dělá, v jeho snech. Vždy když se vrátí, tak nám to maximálně vynahradí a je to hrozně krásný. Samozřejmě když odlítá, tak brečíme, ale těšíme se zase na sebe," dodala Bagárová, která opět vyvrátila, že by její vztah procházel krizí.

Zpěvačka na natáčení SuperStar často bere svou dceru

Nemusím se nikomu zpovídat

"Já jsem se k této záležitosti vlastně vyjádřila už jednou na svém Instagramu a myslím, že se k tomu už více nechci vracet. Myslím, že jsem už dospělá žena a že se nemusím médiím ani nikomu jinému zpovídat, ani kohokoliv přesvědčovat. Možná to tak mohlo působit právě kvůli tomu, že byl můj partner dlouho pryč, ale jsme rodina a držíme při sobě, jsme spolu a upřímně ani nevím, kde se vzaly tyto spekulace o tom, že by to tak nemělo být," objasnila Monika Bagárová.

Hvězda SuperStar sice odloučení od Muradova nesnáší nejlépe, zjevně si ale na jeho neustálé cestování zvykla.

Bagárová s Muradovem spolu kvůli práci netráví příliš času