Monika Bagárová s dcerou zase samy? Nový byznys Muradova mu bere všechen čas

Makhmud Muradov má sice rok a půl starou dceru Rumiu s Monikou Bagárovou, většinu času ale tráví ve svém rodném Uzbekistánu. Zprvu to vypadalo, že zápasník bude odjíždět od rodiny pouze nárazově kvůli práci, poslední měsíce ale Muradov do Čech téměř nejezdí a vypadá to, že to ani nemá v plánu. Jeho pracovní kalendář je nabitý na měsíce dopředu.

O rozchodu Moniky Bagárové a Makhmuda Muradova si už dlouhé měsíce šuškají i vrabci na střeše. Zpěvačka ale spekulace opakovaně vyvrátila.

"Nerozešli jsme se. I přesto, že na našich Instagramech nevidíte náš společný život, společný čas, jak bylo u mě dříve zvykem, z určitých důvodů jsem se rozhodla to trošičku omezit. Jsme pořád rodina. Tatínek teď řeší velké pracovní věci, založil svou vlastní zápasovou organizaci, a navíc podniká ve své zemi. Tohle vše dělá pro nás, pro rodinu, pro dceru Ruminku a já ho podporuji ve všem, co dělá, v jeho snech. Vždy když se vrátí, tak nám to maximálně vynahradí a je to hrozně krásný. Samozřejmě když odlítá, tak brečíme, ale těšíme se zase na sebe," vysvětlila Bagárová.

Ačkoliv zpěvačka působí s odloučením od partnera vyrovnaně, lidé o jejich vztahu stále pochybují.

Nemocní rodiče a podnikání, Muradova to táhne do Uzbekistánu

Malá Rumia Bagárová roste před očima, její otec ale u spousty významných okamžiků chybí a nejspíš tomu tak bude i v příštích letech.

Muradov má totiž ve své rodné vlasti hned několik povinností. "Rodina je rodina. Můj táta je nemocný, spadl a má problémy s páteří, musel jsem zařídit doktory a vše kolem. Byl jsem tam zkrátka podporou, hlavně pro mámu,“ vysvětlil zápasník MMA v létě pro iSport.cz.

Od té doby ale navíc rozjel Makhmud v Uzbekistánu vlastní byznys. V zemi, kde je považován za velikou sportovní hvězdu, založil vlastní MMA organizaci, která nese jméno Muradov Professional League. To ale znamená pracovní závazky na měsíce dopředu.

Muradov má program nejméně na rok dopředu

„Naše organizace podepsala dlouhodobou smlouvu s televizním kanálem UzReport. Od této chvíle budou všechny zápasy naší organizace vysílány tímto televizním kanálem v přímém přenosu," pochlubil se Muradov na Instagramu.

"Jsem za takovou spolupráci rád, protože máme společné plány: rozvíjet sport a popularizovat MMA u nás. Naše organizace plánuje uspořádat pět až deset turnajů ročně po celé zemi a dát šanci mladým lidem realizovat se v oktagonu," dodal zápasník.

Pro Moniku Bagárovou to znamená další měsíce v režimu svobodné matky a fanoušci jí opět kladou otázky, zda je tento přístup Muradova normální nebo pouze zapírá rozchod. "Moniko, Makhmud doteď nemá na svém profilu jedinou fotku s tebou. To vypadá na slušný ignor," naváží se do hvězdy SuperStar zvídaví komentující. Zpěvačka ale trvá na svém a dokola opakuje, že je jejich vztah zalitý sluncem. Nezbývá než dvojici popřát mnoho lásky i do budoucích let.

Zatímco Muradov žádné fotky s Bagárovou nesdílí, ona občas udělá výjimku