Monika Bagárová a její muži: O panenství ji připravil Ben Cristovao

Monice Bagárové bylo pouhých patnáct let, když zazářila v pěvecké soutěži SuperStar. Tam ukázala nejen svůj hudební talent, ale také krásu, nad kterou zůstali muži stát s pusou dokořán. Nejinak na tom byl i její kolega ze soutěže Ben Cristovao, který se do mladé Romky zamiloval.

Psal se rok 2009, když se na televizní obrazovce objevila krásná patnáctlitá zpěvačka Monika Bagárová. Stejně jako většina romské populace i ona měla hudební cit v těle, proto není divu, že v SuperStar zaujala a vypadla až v šestém finálovém večeru.

Tenkrát se spekulovalo o jejím vztahu s dalším romským účastníkem, kterým byl Jan Bendig. Ten se ale nepotvrdil a ukázalo se, že pár pojí jen přátelství. Bendig totiž dává přednost mužskému pohlaví.

Zpěvaččino srdce ale ukradl jiný snědý chlapec. Byl jím Ben Cristovao, který více než zpěvem zaujal porotu i diváky svým charisma. Není tedy divu, že mladičkou Moniku sbalil a tvořil s ní pár několik let. Dokonce ji připravil o panenství a vypadalo to, že se jednoho dne snad i vezmou. Nakonec však velká láska skončila zklamáním. A to, když mu Monika přišla na několik nevěr, které prostě nerozdýchala.

Holčička ze SuperStar vyrostla v krásnou sebevědomou ženu

Následně byla teenagerka několik let sama a mezitím dospěla v krásnou a sebevědomou ženu. Proto o její srdce začali bojovat nejrůznější podnikatelé a boháči. Jeden byl dokonce z USA, kam za ním Monika často létala. Měli dokonce společný byt v New Yorku. Jeho jméno však odmítala prozradit. Že šlo o vážný vztah však ukazuje, že už v té době Bagárová mluvila o svatbě.

„Mám jasnou představu o tom, jaké bych chtěla svatební šaty. Určitě bude mít Lukáš Macháček volnou ruku, ale jak říkám, hlavní roli hraje jednoduchost. Nemám ráda přeplácané věci,“ prozradila tehdy podle ahaonline.cz.

Vztah nakonec ztroskotal právě na vzdálenosti. Monika se za svou láskou odmítala přestěhovat. Přece jen zde měla kariéru, přátele a hlavně rodinu, na kterou je velmi fixovaná.

Zatančila si i v divácky oblíbené StarDance

Když v roce 2018 začala Bagárová tančit ve StarDance, okamžitě se začaly objevovat spekulace, že má vztah s tanečníkem Robinem Ondráčkem. Zpěvačka i tanečník patřili mezi nejhezčí páry této řady a velmi to mezi nimi jiskřilo. Bohužel se však ani zde neusmálo na pohlednou hnědovlásku štěstí. Ondráček se netají opačnou sexuální orientací. Moniku tak bral pouze jako kamarádku.

No a nakonec přišel udatný uzbekistánský bijec Makhmud Muradov, se kterým tvoří pár už několik let. Bojovník MMA sice tráví dost času v zahraničí, z čehož není Monika příliš nadšená, ale jako tatínek jejich dcery Rumii prý funguje skvěle.

Láska na první pohled to však nebyla, Monice Macha ukázal partner její sestry.

„Zápasení a souboje MMA mě nikdy nezajímaly, ale sleduje je manžel mé sestry. To on mi jednou ukázal, že obdivuje jednoho mladého fightera z Uzbekistánu. Prý je to borec a pořádný frajer. Tak jsem se podívala jeho fotky, jeho videa ze zápasů, něco jsem si o něm přečetla a celkem mě začal zajímat. Líbilo se mi, že je rodinný typ, že vypráví o dětech, že pomáhá jiným… a před jedním zápasem jsem mu napsala. Popřála jsem mu hodně štěstí,“ řekla podle blesk.cz zpěvačka.

Ani Muradov prý nevěděl, kdo Monika je, ale protože se mu líbila, odepsal jí. Pár dní si tak vyměnovali zprávy a pak se rozhodli osobně sejít. Následně vše dostalo rychlý spád a po dvou měsících spolu už pár bydlel. Fighter si na ní prý nejvíce váží toho, že mu dala domov.

Na duet Moniky Bagárové a Honzy Bendiga se podívejte ve videu!

