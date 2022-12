Je to moc vážné: Monika Bagárová je po uši zamilovaná do nového muže

Zdroj: Profimedia

Monika Bagárová prožila velice bolestivý rozchod s otcem své dcery, MMA zápasníkem Makhmudem Muradovem. Zpěvačka ale nezůstala dlouho na ocet a podle všeho našla novou lásku. Její partner má být podnikatel z Karlových Varů s iniciály L. L..

Monika Bagárová podle informací webu Extra potkala nového muže, do kterého je po uši zamilovaná. A rozhodně prý nejde o krátký románek. Zpěvačka už se dokonce po boku podnikatele ukázala na veřejnosti a že je to mezi hrdličkami vážné, potvrzují i přátelé Bagárové.

"Je to strašně moc vážné. Monika je zamilovaná až po uši. Už došlo i na seznámení s rodiči," prozradil zdroj zmíněného webu.

Nedávno se společně objevili například na akci Tempus Design, kde Monika vystupovala. Po velice emotivním rozchodu s Makhmudem Muradovem Bagárová konečně hodila bolestivé období za hlavu a naplno si užívá novou lásku.

Vztah s Muradovem se záchránit nepodařilo

Monika Bagárová se minulý rok touto dobou pokoušela zachránit krizi ve vztahu s Makhmudem Muradovem a těsně před Vánoci světu oznámila, že je mezi ní a zápasníkem definitivní konec.

K otci své dcery Rumie se pak pokoušela o pár měsíců později vrátit a dokonce s Muradovem odjela na luxusní dovolenou do Dubaje, kde vše působilo zalité sluncem.

Letos v červenci ale oznámila zpěvačka definitivní konec. "Chtěla bych vám oznámit, že spolu s Machem nežijeme. Dali jsme tomu šanci jako rodiče, bohužel nám společný život už nedělá radost,“ napsala zpěvačka do stories. „Jsme lidi, máme city, věříme, doufáme, děláme chyby. S Ruminkou se stěhujeme do nového domečku, znamená to pro nás nový začátek spolu s mojí rodinou," vysvětlila Monika, proč se s dcerou přestěhovala do Brna. Nezbývá než Bagárové popřát mnoho štěstí.

