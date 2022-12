Monika Bagárová vedle nové lásky jen kvete: První něžná slova o čerstvém vztahu

Zdroj: Profimedia

Příběh velké lásky je u konce. Zpěvačka Monika Bagárová byla se zápasníkem Makhmudem Muradovem čtyři roky. Během let si prošli několika krizemi, které se snažili ustát. Nyní to ovšem vypadá, že je rozchod definitivní. Monika září po boku nového partnera.

První rozchod oznámil pár během Vánoc 2021. Po několika měsících odloučení se k sobě vrátili především kvůli dceři Rumince. Za rozpadem vztahu tehdy údajně stálo neustálé cestování Muradova do rodného Uzbekistánu.

Rychlý začátek velké lásky

O vztahu Bagárové a Muradova se začalo šeptat koncem roku 2018. Tehdy vypadalo vše zalité sluncem, Muradov ještě aktivně zápasil v organizaci XFN, v Česku tak trávil většinu svého času. Pod dohledem zkušeného trenéra Petra Knížete vyhrával jeden zápas za druhým. Po každé vyhrané bitvě vyznával Bagárové veřejně lásku uprostřed oktagonu. Jedna zkouška pro pár přišla už v roce 2019, Muradov se díky svým skvělým sportovním výkonům dostal do nejprestižnější světové organizace UFC a tak začal bojovat v Americe. Po skvělém pracovním úspěchu přišel i osobní, šťastný pár oznámil den po Štědrém dni těhotenství Moniky.

Cestování a samota

Ruminka se narodila koncem května 2020, zatímco zpěvačka se tetelila blahem nad prvorozenou dcerou, Muradov se staral o svou kariéru. Zapálení pro sport, díky kterému Muradov hodně cestoval, ovšem velmi brzy přerostlo do té fáze, že se nechtěl do Česka vůbec vracet. Zápasník zakotvil u rodiny ve svém rodném Uzbekistánu a rozjel tam i své podnikání. Monika s Ruminkou byly samotné v Česku a Muradov tisíce kilometrů jinde. Zpěvačka tehdy do médií říkala, že cestování zhoršila koronavirová situace, o žádném rozchodu nic nenaznačovala. Zlom nastal až minulý rok během Vánoc. Na svůj Instagram sdílela fotografii s dcerou a smutným popiskem. "Někdy vám v životě nevyjdou věci tak, jak byste si přáli, i přesto, že jste bojovali do poslední chvíle. Myslím, že je fér vám říct, že už nejsme rodina," šokovala tak nejednoho fanouška.

Návrat

Rozchod tehdy slavnému páru moc dlouho nevydržel, už v lednu se začaly objevovat spekulace o tom, že spolu zase tráví čas. To, že se k sobě vrátili, potvrdili v únoru tohoto roku. Návrat k Machovi potvrdila na svém Instagramu v průběhu jednoho z živých vysílání.„Ano, jsme s Machem opět spolu. Musíme na vztahu pracovat a dohodli jsme se, že budeme víc času trávit spolu. Mach teď letí organizovat galavečer do Uzbekistánu, ale brzy se zase vrátí.“ Následně přidala i příspěvěk, ve kterém Machovi přála k narozeninám.

Definitivní konec

Už během léta byla Monika zase single. „Dali jsme tomu šanci jako rodiče, bohužel nám společný život už nedělá radost,“ prozradila svým sledujícím na Instagramu důvod rozchodu. Krásná zpěvačka dlouho sama ovšem nezůstala. Ulovil ji sympatický podnikatel z Karlových Varů. Jednatřicetiletý Leonardo Lekaj ůdajně podniká se šperky a zlatem. Zpěvačka si chtěla nechat vztah ještě pro sebe, když už ovšem vyšla šťastná novinka na povrch, prozradila k novému vztahu pro VipStar.cz pár slov. „Nemám potřebu něco tajit. Někdo byl akorát rychlejší než my dva. Chtěli jsme si to nechat ještě pro sebe. Jsme zamilovaní a je nám krásně. To je asi vše, co bych ráda řekla.“ Vypadá to tak, že rozchod s Muradovem je opravdu definitivní. Zda má i po svém boku úspěšný zápasník někoho nového, není zatím známo.