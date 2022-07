Single Bagárová zavzpomínala na porod: Ještě jedno dítě bych si přála, říká

Zdroj: Profimedia

Monika Bagárová patří mezi nejpopulárnější zpěvačky současnosti. Momentálně si ji žádá filmový festival ve Varech, kde pracuje a zároveň se věnuje dceři Rumince, která je pro ni vším. I když jí byly v květnu už dva roky, Monika se nezapomíná ohlížet i do minulosti. Není tomu dlouho, co zavzpomínala na to, jak malou Rumiu přivedla na svět.

Císařský řez

Rumince byly v květnu už dva roky. Monika na svém Instagramu zavzpomínala na čas, kdy se měla její první dcera narodit. Kvůli jejímu špatnému natočení v bříšku musela zpěvačka podstoupit císařský řez. Své plusy to ale nakonec mělo. „Myslím, že jedinou výhodou je, že víte, co vás čeká, můžete se na vše zeptat a víte přesný postup, ale u přirozeného porodu netušíte, co a jak bude.“ Regenerace po císařském řezu je ovšem náročnější než po přirozeném porodu. Šťastná maminka otevřeně přiznává, že právě doporučované cvičení a mazání jizvy po císařském řezu zanedbala.

„Určitě si ze mě neberte příklad, já neudělala ani jeden cvik, který mi byl doporučený. Já přišla domů z porodnice a začala jsem uklízet, vařit, fungovat hned na 100 procent. Úplně jsem zapomněla na nějakou bolest nebo na cvičení. Já měla v hlavě malou a tolik emocí, všechna ta zodpovědnost najednou za to malinký miminko… no, na císař jsem zapomněla.“ K průběhu samotného porodu se vyjádřila pro eXtra.cz. „Byla to úplná pohoda. Potom to nebylo úplně příjemné, bolelo to, ale to bolí každou maminku. Jinak jsem to měla bez jakýchkoli zásadních komplikací.“ Možná právě i díky pohodovému porodu už myslí na druhé miminko. „Ještě jedno bych si přála, ale určitě ne v nejbližší době,“ prozradila otevřeně. V současné době ovšem musí najít vhodného partnera, jelikož s otcem jejího dítěte, Makhmudem Muradovem, se rozešli.

Na svém těle pracuje neustále

Po porodu ji dlouhé měsíce trápila kila navíc, kdyby je sama na sebe nepráskla, málokdo by si jich ale všiml. Se svou mladší sestrou začala navštěvovat posilovnu a dřela na sobě více než kdy dříve. “I přesto, že máme doma naše malinký lásky a je to náročné, vyčerpávající a někdy opravdu přemýšlíte nad tím kdy jste se naposledy v klidu vykoupala a vyfoukala si vlasy, bychom se o sebe měly starat a zkusit udělat maximum pro to, abychom se ve svém těle cítily spokojeně a měly trochu času i pro sebe,” motivovala všechny matky k tomu, ať si na sebe udělají čas za každou cenu.