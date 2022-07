Slova plná bolesti: Monika Bagárová se vyjádřila k údajné nevěře partnera

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Monika Bagárová a MMA zápasník Makhmud Muradov se definitivně rozešli. Poté, co Monika během návštěvy filmového festivalu v Karlových Varech umístila na svůj Instagram vyjádření o rozchodu, začaly se rojit spekulace o tom, proč se pár rozešel.

Definitivní konec

Monika přišla s nečekanou zprávou, ve které stálo, že se s Muradovem rozchází. Vzhledem k tomu, že blíže nekomentovala příčiny rozpadu vztahu, začaly se rojit spekulace o tom, kdo za rozchod může. O MMA zápasníkovi se šuškalo, že je své partnerce opakovaně nevěrný. Muradov se k údajným nevěrám ovšem pro média nevyjadřuje, rozchod neokomentoval tentokrát ani na svém Instagramu.

„Prosím vás, neptejte se mě na takové věci. Nechci o tom mluvit. Máme spolu dceru. A chci mezi námi zachovat klid a pohodu. O důvodech rozchodu není proč mluvit, nemám potřebu rozebírat co, proč a jak. Je to stejně už jedno. Důležitá je jen Ruminka a že je šťastná. A to jediné budeme řešit,“ řekla extra.cz Monika k dotazům na nevěru Muradova. „Všechno ostatní je naše soukromí mezi námi. Veřejnost nemusí vědět, z jakých důvodů nám to nedopadlo,“ dodala.

Důvod k veřejnému praní prádla Monika rozhodně nemá, nechce aby si později jejich dcera přečetla to, co o sobě její rodiče říkali, zároveň přiznala, že ji rozchod velice bolí.

Dcera na prvním místě

Půvabná zpěvačka ovšem nemá na truchlení čas, před pár dny vystupovala na filmovém festivalu, kde zpívala na přehlídce Zuzany Lešák Černé. Do Karlových Varů dorazila i s Ruminkou a jejími rodiči. Právě dcera je to, co ji drží nad vodou, často to zdůrazňuje i na svých sociálních sítích. „Přála jsem si ji celej život. Pán Bůh mi ji dal a je ještě úžasnější, než v mých představách. Tohle musí citit přece každá máma ke svému dítěti, že ano? To je ten můj životní motor, ten důvod pro který mám každý den chuť vstát a být silná, tak silná, jak jen máma smí,“ napsala ke společné fotografii s Ruminkou pár dní po rozchodu.