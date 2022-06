Monika Bagárová nezvládla své emoce, rozplakala se v autě kvůli rodině

Zdroj: Profimedia

Dcera zpěvačky Moniky Bagárové a MMA zápasníka Makhmuda Muradova nedávno oslavila dva roky. Krásnou oslavou, kterou jí rodiče přichystali, to ovšem nekončilo. Monika dceru velmi miluje a chtěla své pocity přenést i do písně, v té se najde opravdu každá maminka. Dojemné vyznání dceři dostalo na kolena i samotnou zpěvačku.

Máma a dcera

„Osm dní Vysněná stále #2 v hudebních trendech, 691 000 views. Já bych vám chtěla upřímně poděkovat, tak moc mě těší vaše krásné zprávy, to, že si tuhle písničku pouštíte se svými dětmi a dělá vám radost. Dlouho jsem čekala na tu pravou skladbu, na ten pravej čas, kdy by o malé měla vyjít. Potřebovala jsem ji poznat. Na texty nejsem žádnej profík, proto jsem o svých pocitech a o tom, co v textu musí zaznít, řekla Vojtovi Drahokoupilovi, Natálii Bagárové a Michaelu Slivkovi, společně s Tomi Popovičem jsme došli do cíle. Když jsem si ji poprvé zpívala v autě, plakala jsem, nemohla jsem ani zpívat první dvě věty a bylo po mně. Je důležitý, aby hudba byla opravdová a proto se vám Vysněná líbí, protože to cítíte,“ vzkázala zpěvačka fanouškům na svém Instagramu. Její vztah s dcerou musí být opravdu pevný, Makhmud tráví hodně času ve svém rodném Uzbekistánu, a tak je Monika na dceru většinu času sama.

Společná spolupráce

Monika, stejně tak jako řada celebrit, využívá Instagram k propagaci různých produktů. Velmi brzy po narození Ruminky ji zapojila také do byznysu. Druhým rokem společně dělají tvář značce, které výrabí hygienické výrobky pro domácnost a má také vlastní řadu produktů, které jsou zaměřené přímo na maminky a děti. I přestože je Ruminka velmi živá a veselá holčička, někteří sledující Moniky a Makhmuda si neodpustí sem tam utrousit komentář na její vzhled. K jízlivým poznámkám na adresu dcery se vyjádřil MMA zápasník pro eXtra.cz. „Lidé jsou zlí i hodní. I vůči dceři jsou někteří negativní. Je mi to úplně jedno. Člověk, který soudí jiné podle víry, rasy, barvy kůže nebo vzhledu, je pro mě obyčejný hlupák a takovými lidmi se nezabývám,“ dodal na adresu rýpalů.