Monika Bagárová vyznala lásku novému příteli: Potkala jsem anděla

Zdroj: Profimedia

Monika Bagárová je po bolestivém rozchodu s Makhmudem Muradovem po uši zamilovaná do movitého podnikatele z Karlových Varů. Zpěvačka o křehké lásce poprvé napsala pár slov na svém Instagramu.

Monika Bagárová už několik týdnů randí s podnikatelem Leem z Karlových Varů, doposud si ale hvězda svůj nový vztah chránila a nechtěla médiím poskytovat žádné podrobnosti.

Zpěvačka po emotivním rozchodu s uzbeckým zápasníkem Makhmudem Muradovem vyčkávala, až si novou láskou bude stoprocentně jistá a do toho bodu už evidentně Monika došla, jelikož svému miláčkovi napsala na sociální síti dojemné vyznání.

"Potkala jsem anděla. Krásný srdce, krásnou duši plnou lásky, pokory a laskavosti. Přeji ti to nejkrásnější k tvým dnešním narozeninám, ať tě úsměv a radost doprovází celý život. Na zdraví a lásku nemůžu zapomenout, protože to je v životě nejdůležitější. Miluju tě," vyznala se Bagárová ze svých citů. Porotkyně Supertar si prý původně chtěla vztah nechat pro sebe déle, od přátel ale přišel nečekaný podraz.

Prozradili je přátelé

"Zkusila jsem funkci "blízcí přátelé" a nahrála jsem první společnou fotku s Leem. Bohužel někdo z mých "kamarádů" informaci ihned předal do bulváru," posteskla si Monika Bagárová v rozhovoru pro Evropu 2.

Maminka Rumie mimo jiné přiznala, že bývalý vztah s Makhmudem Muradovem zachraňovala pouze kvůli jejich dceři, jelikož měla dojem, že je pro ni dobré vyrůstat v kompletní rodině.

"To nefungovalo, nebylo to prostě v pořádku. Tam šlo jenom o to být rodina. Když ale zjistíte, že dítě potřebuje silnou mámu, potřebuje vidět mámu se usmívat, tak jsem sebrala všechnu sílu a řekla jsem si, že takových maminek je spousta a život jde dál. Vždy chcete to nejlepší pro to dítě," vysvětlila Bagárová, která si novou životní etapu velice užívá. Nezbývá, než jí popřát mnoho štěstí do budoucna.

Bagárová nahrála první společnou fotku s novým partnerem