Monika Bagárová zavřela pusu zlým jazykům: Ukázala romantiku s Muradovem

V posledních týdnech se stále častěji spekulovalo o tom, že Monika Bagárová a Makhmud Muradov už netvoří pár. Zpěvačka proto pořídila společné fotky, aby všechny fámy vyvrátila!

Monika Bagárová si pořídila dceru se zápasníkem MMA Makhmudem Muradovem, život se sportovní hvězdou ale má svá úskalí. Zpěvačka je na výchovu dcery často sama, protože její partner odjíždí někdy i na měsíce do ciziny.

Jelikož spolu rodiče malé Rumie netráví v poslední době moc času, začalo se stále častěji spekulovat o tom, zda náhodou jejich vztah neprochází krizí.

Zprávu o rozchodu se dokonce pokusila vyvrátit sestra Bagárové, Natálie. "Ano, jsou stále spolu. Někdy mě zaráží, proč lidé mají stále chuť starat se o soukromí. Budu k vám naprosto upřímná. Jsou věci, o kterých nemusíte všichni vědět a ptát se na to. Mně tohle od lidí přijde dost nevhodné. Monča se s Machem nerozešla! Jen mají každý dost své práce, takže je pro ně společný čas momentálně těžší nakombinovat, to je celé," vysvětlila dle webu extra.cz.

Bagárová i Muradov jsou v jednom kole, jejich láska prý vydrží věčně

Monika Bagárová je po roce mateřských povinností a pandemie opět v pracovním kolotoči, natáčí novou řadu Superstar. Zpěvačka si roli porotkyně užívá. Skloubit mateřství, vztah s otcem své dcery a práci ale není zrovna jednoduchý úkol.

Makhmud Muradov se zase poctivě připravuje na svůj další zápas v elitní soutěži ve smíšených bojových uměních UFC, který se uskuteční již na konci srpna.

Pracovní nasazení oba partnery sice na první pohled rozděluje, Bagárová ale zlým jazykům poslala jasný vztah, žádný rozchod se nekoná!

Muradov vzal Bagárovou na Oktagon

"Spolu navždy," napsala Monika Bagárová k rodinné fotce s dcerou Rumií a partnerem Makhmudem Muradovem. Na snímku jsou vysmátí od ucha k uchu a působí to, že je u nich doma vše v pořádku. Do komentářů pak přidal Muradov vzkaz: "Maminko, tobě to nějak sluší. Navždy," tokal zápasník.

Makhmud dokonce "unesl" svou milovanou Moniku od jejich dcery a vzal ji na zápasy do Oktagonu. "To byl ale hezkej večer. I když jsem měla propustku od Ruminky jen na 3 hodinky stálo to za to! Skvělá atmosféra, super organizace a zápasy. Dnes jsem si tak uvědomila, ze je vlastně důležitý mít v životě nějaké cíle, sny a motivaci. Mít někoho pro koho to děláte nebo mít něco co vás prostě žene dopředu. Věřte svým snům, nic není nemožné. Chce to jen trpělivost, odvahu a srdce," napsala nadšená Bagárová a přidala opět společný snímek, čímž zavřela pusu všem spekulantům.

Rozchod se zatím evidentně nekoná a nám nezbývá než dvojici popřát mnoho štěstí do budoucna.

Monika Bagárová předvedla s Muradovem rodinnou idylku.