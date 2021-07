Všechno má svůj čas: Bagárová a Muradov promluvili o rozchodu i žádosti o ruku

Monika Bagárová a její partner Mukhmud Muradov tvoří pár již několik let, a dokonce vychovávají společnou dceru Ruminku. Ještě donedávna působili pro veřejnost jako spokojená rodina, avšak později si jejich fanoušci začali všímat, že dvojice dlouho nezveřejnila žádnou společnou fotografii, a okamžitě se rozeběhly spekulace o možném rozchodu. Monika i Makhmud ale domněnky rychle vyvrátili a úspěšný MMA zápasník dokonce promluvil o svatbě.

Dříve se na jejich instagramových účtech často objevovaly společné fotografie, na kterých vypadali jako šťastná rodinka, pak ale nastalo ticho. Makhmud Muradov většinou zveřejňuje fotografie ze zápasů či tréninků, Monika Bagárová zase snímky z práce anebo fotky jejich společné dcery Ruminky. Již několik měsíců se však ani na jednou profilu neobjevil snímek, na němž by společně byli Monika a Makhmud. A přesně to mnohým nahrálo ke zrodu spekulací o možném rozchodu hvězdného páru. Podle všeho je to ale úplně jinak.

Stěhovali se společně

Jak to vypadá, ani jeden z dvojice nechtěl čelit nejrůznějším spekulacím, a proto se k domněnkám rychle vyjádřili. „Prosím vás, nerozešli jsme se. I přesto, že na našich Instagramech nevidíte náš společný čas, společný život, jak bylo u mě dříve zvykem, z určitých důvodů jsem se prostě rozhodla to trošičku omezit, tak jsme pořád rodina. Do nového domu jsme se přestěhovali společně,” uvedla na sociální síti Bagárová.

A za jejími slovy stojí i Makmud Muradov. „Že nepřidávám společné fotky? Jsem sportovec, a tak nevím, proč bych měl na svůj Instagram dávat své soukromí. My jsme s Monikou spokojení a o život ostatních se nezajímáme. O soukromí se nechci dělit,” komentoval celou záležitost zápasník v rozhovoru pro eXtra.

Bude svatba?

Monika a Makhmud tvoří pár již několik let, bydlí spolu a mají spolu dceru, která jim dělá jen samou radost. „Je šikovná po mně. Už říká táta, máma, babička, ví, jak dělá kravička nebo pes. Psy miluje, a tak máme vždy povídá, aby jí je ukazovala na telefonu. Na to, že je jí 14 měsíců, je hrozně šikovná,” popisoval Ruminčiny pokroky Makhmud.

Vztah partnerů se tak podle všeho vyvíjí skvěle. I proto se nabízí otázka, zda se náhodou neschyluje ke svatbě. „To teď neřešíme. Moniku jsem o ruku zatím nepožádal. Všechno má svůj čas,” řekl Makhmud závěrem.

Pyšní rodiče často sdílí fotky své dcery Ruminky