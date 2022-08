Monika Bagárová otevřeně: Na Ruminku jsem často sama, při práci je to náročné

Zdroj: Profimedia

Monika Bagárová se konečně dočká svého vysněného bydlení. Pro kafe.cz odkryla, jak bude její hnízdečko vypadat. Po oznámení definitivního rozchodu s otcem malé Ruminky jí začíná zcela nová životní etapa.

Stěhování na spadnutí

Monika si v posledním roce prošla nelehkým obdobím. Koncem loňského roku oznámila rozchod se svým partnerem MMA zápasníkem Makhmudem Muradovem, o pár měsíců později opět tvořili rodinu a nyní už je Monika zase single. Po turbulentním období řeší zpěvačka příjemnější starosti, pustila se do zařizování nového domu, do kterého se budou s Ruminkou už zanedlouho stěhovat. „Stěhování nás čeká, když to dobře půjde, koncem září. Na domeček se moc těšíme, hlavně Ruminka do svého pokojíčku. Celé vybavení a design nám navrhla designerská firma,“ řekla pro kafe.cz. Monika uvedla i v jakém duchu se nový dům ponese. „Naše bydlení bude, moderní, čisté, prostorné, laděné do béžových barev.“

Vše zvládá sama

Stěhování a zařizování domu není pro Moniku žádný med, svěřila se s tím, že z Ruminky začíná být pořádná divoška. „Rodiče jsou hodně pracovně vytížení, a tak jsem na Ruminku často sama, při práci je to velmi náročné, obzvlášť v poslední době, kdy Ruminka začíná pořádně divočit,“ prozradila.