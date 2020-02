Životní zvraty zpěvačky Moniky Bagárové: Náročné dětství... Utekla od rodiny!

I přes to, že si některé věci u rodičů musela prosazovat trochu svérázněji, má Monika s nimi krásný vztah a opustit je bylo pro ní jedno z nejtěžších rozhodnutí. Sama ho odkládala několik let, kdy kvůli kariéře pendlovala mezi Prahou a Brnem, později mezi Brnem a New Yorkem, kde měla partnera. Jenže věčné dojíždění zpěvačku nebavilo a s příchodem nové lásky se rozhodla, že to změní a tak se taky stalo…