Monika Bagárová byla na výchovu dcery sama, Muradov ji vídat nemohl

Monika Bagárová a Makhmud Muradov sice dávno netvoří pár, i tak spolu ale nadále zůstávají v kontaktu kvůli jejich společné dceři Rumince. O tu se v posledních týdnech musela starat jen Bagárová a Muradov se s ní nemohl vůbec vídat. To se ale teď naštěstí změnilo.

Zatímco Monika Bagárová září štěstím a radostí, kterou jí dělá její dcera Ruminka, Makhmud Muradov si v posledních několika týdnech prošel peklem. S Ruminkou se totiž nemohl vídat. Ne však proto, že by mu v tom snad bránila Bagárová, ale z toho důvodu, že nemohl pobývat na území České republiky.

Sám to vůbec nechápal

Makhmud Muradov byl už na začátku srpna označen za nebezpečného pro Českou republiku a ta mu v návaznosti na to odebrala vízum. MMA zápasník se tak musel vrátit do rodného Uzbekistánu. Přesný důvod, proč byl Muradov shledán potenciálně nebezpečným, není známý. Podle některých k tomu ale možná stačí jeho původ. „V dnešní době ruského konfliktu už stačí jen to, že je Uzbek, pochází z autokratického režimu nakloněnému Rusku, přestože je Uzbekistán nyní údajně demokratický, a dává na veřejných sítích obdiv a přátelství s vládnoucím prezidentem a jeho rodinou,“ uvedl pro Expres člověk z prostředí mezinárodní policie.

Situaci začal ihned řešit

Zápasník si ale odebrání víza nenechal líbit. Přece jen má na území České republiky spoustu pracovních zakázek, hlavně se zde ale nachází jeho dcera Ruminka, kterou má Muradov s Monikou Bagárovou. Muradov se tak musel smířit s tím, že svou dceru jen tak neuvidí, a spoléhal jen na komunikaci přes internet.

Muradov se ale nevzdával a odebrání víza ustavičně řešil. A to se mu nakonec vyplatilo. „Byl jsem v Uzbekistánu, požádal jsem o vízum na Slovensku a vyhověli mi. A když jsem ho dostal, moje právnička udělala nějaké kroky, požádali jsme také o české, a i to jsme nakonec dostali,” řekl hrdě pro iSport. Díky tomu se mohl už před několika dny opět vidět s milovanou dcerkou. A setkání to bylo více než radostné. Zápasník se s dcerou zvěčnil na svém Instagramu a z očí mu sršelo obrovské štěstí.