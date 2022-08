Monika Binias nemůže dcery vystát: Čím víc dětem dáváte, tím je to horší

Zdroj: Profimedia

Monika Binias si manželství s pětadvacetiletým kolouškem Petrem nemůže vynachválit. Dvojice oslavila dvouleté výročí od svatby a ještě nedávno vyhlašovali do světa, že plánují společného potomka. Sama Monika nemá v pořádku vztah s dcerami a už by chtěla další dítě.

Monika a Petr Biniasovi oslavili dvouleté výročí od svatby a podle bývalé paní Štikové se dokonce jejich vztah po obřadu ještě zlepšil.

"Pro nás pro oba je manželství strašně důležité a dodalo nám větší pocit bezpečí a sounáležitosti. Je třeba nádherné přijet na hotel a být pan a paní Binias. To je krásný pocit, vždy se na sebe podíváme. Když jdete na úřad, také se podepisujete jménem svého manžela. Je to hrdost. Jsme teď zamilovaní mnohem více, než když jsme spolu chodili. Máme klid a pohodu," svěřila se nedávno Monika webu lifee.cz.

"Ty dva roky byly plné velkého budování – v hokejové kariéře mého manžela a také našeho nového domova. Na podzim by se to mohlo malinko zklidnit, i když manžel teď přešel do jiného klubu, do Hannoveru. Ale jsem na to zvyklá, nemám s tím problém, hokejistu jsem si brala. Má tam lepší postavení, takže s ním budu moci jezdit i já. Těšíme se na nějakou klidnější podzimní dovolenou. Cestujeme sice často, ale bývají to kratší výlety, nebo takové, které jsou napůl pracovní," dodala Binias, která pár dní po výročí oslavila jubilejní padesáté narozeniny.

Rád masíruje nožky



"Manžel mi rád masíruje nožky, to já mám moc ráda. My si hodiny povídáme, nalijeme si k tomu dobré vínečko, v létě máme rádi vychlazené růžové, a k tomu oříšky nebo ovoce. Máme rádi tuhle pohodu. Přitulíme se k sobě a koukáme na Marvelovky. Někdo potřebuje jako důkaz lásky tisíce darů a návštěvy Pařížské. My si takové dárky můžeme kupovat po celý rok. Neobklopujeme se tím a máme rádi úplně obyčejné věci – milujeme třeba grilování. Tím mě manžel také rozmazluje, protože on je šéfem grilu. K tomu masáže, filmy a vínečko. Poslední dva měsíce tolik necestujeme a víc budujeme domov," prozradila Monika Binias výše zmíněnému webu.

Ačkoliv je podle Moniky její manželství zalité sluncem, na jedné věci se s manželem neshodnou. Petr se totiž ještě necítí být připraven na roli otce, ačkoliv o společném dítěti mluvili již před veselkou. "Co jsem pochopila, tak společného potomka bych chtěla spíše já. A to i přes mé nevalné zkušenosti, kdy jsem do výchovy dala přes 1000 %, ale nakonec jsem zjistila – také od svých kamarádek – že čím víc dětem dáváte, tím hůř se k vám chovají. Můj případ opravdu není ojedinělý. Ženy, které berou mateřství lážo plážo, nebo na výchovu úplně kašlou, ty jsou obdivované a mají vděčné děti. Je to nějaký psychologický efekt," naráží Binias na své dcery Ornellu a Charlotte, se kterými před pár lety zcela přerušila veškerý kontakt.

"Nikdy nevíte, jak to s těmi vašimi dětmi nakonec dopadne – jak se vám odvděčí. 20 let jim naprosto podřizujete život a sebe dáváte na vedlejší kolej. O finanční náročnosti dětí už se vůbec bavit nemusíme," uzavřela kyprá blondýnka, která se svého snu o miminku zatím nevzdává.

Binias oslavila padesáté narozeniny s manželem, rodiči a sestrou