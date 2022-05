Monika Binias by nemohla být šťastnější: Kariéra jejího manžela strmě stoupá

Zdroj: Profimedia

I když zpočátku jejich lásce mnoho lidí šanci nedávalo, Monika Binias a její o bezmála 25 let mladší manžel Petr nadále dokazují, že jejich vztah funguje na jedničku. A to i po čtyřech letech od seznámení. Zamilovaný pár před pár dny oslavil výročí a jejich láska jen a jen kvete. Plní si spolu sny a zdá se, že se jim blýská na úžasnou budoucnost.

Ve chvíli, kdy se před čtyřmi lety ukázalo, že Monika Binias tvoří pár s podstatně mladším hokejistou, spoustě lidem byl nově zrozený vztah pro smích a málokdo věřil, že náhlé vzplanutí bude mít dlouhého trvání. Opak byl ale pravdou a zamilovaná dvojice si po dvou letech dokonce řekla své „ano”.

Jejich vztah nadále funguje na jedničku a spokojení manželé se každým dnem milují víc a víc. Oslavu čtyřletého výročí vztahu si proto náležitě užili. „Oslavili jsme to večeří, dali jsme si navzájem nějaké dárečky a od manžela jsem dostala nádhernou květinu,” chlubila se šťastná Monika Binias v rozhovoru pro kafe.cz.

Jsme spolu radši a radši

Přestože jsou spolu už čtyři roky, láska se z jejich vztahu v žádném případě nevytratila. Zatímco většina párů prožívá to nejzamilovanější období v prvních měsících vztahu, u Moniky a Petra právě toto období nadále trvá. „Máme se skvěle, plníme si spolu sny. Já bych řekla, že jsme spolu radši a radši,” smála se matka Ornelly a Charlotte Štikových. Dodala ale, že na úplném začátku vztahu s manželem prožívali bouřlivější období. To se prý ale uklidnilo ve chvíli, kdy spolu začali bydlet.

Do Česka se nechystá

Monika Binias žije už dlouhou dobu v Německu, kde její manžel Petr hraje za jeden z hokejových klubů. A vypadá to, že se manželům blýská na lepší časy. Petrova hokejová kariéra se totiž vyvíjí dobrým směrem. „Manželovi se tady kariérně daří, dokonce příští rok přechází o ligu výš do lepšího klubu,” svěřila se pyšná Monika a dodala, že v současné době nemá důvod k tomu, aby se vracela do České republiky, kde žijí její dvě dcery.

S těmi ale už Monika dlouho není v kontaktu. Ani jedna z dcer se dokonce nezúčastnila její svatby. I když nějaké pokusy o usmíření proběhly, Monika o komunikaci s dcerami kvůli jejich chování nestojí a naplno si užívá života v Německu po boku svého manžela.