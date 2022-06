Monika Binias o mladém manželovi: Jejich setkání bylo předurčeno k lásce

Zdroj: Profimedia

Když se na televizních obrazovkách objevila reality show o povedené rodince Štikových, diváci nestačili zírat. Bláznivá uřvaná matka, otec podpantoflák a dvě dcery, kdy jedna má doma obstarožního zkrachovalého podnikatele a druhá nemakačenka. Hlavní hvězdou se během pár dílů stala matka rodu, Monika, o které můžeme v souvislosti s nejrůznějšími skandály slýchat doteď.

Začalo to reality show Štiky, kde se ukázaly na povrch problémy manželů Štikových. Monika netajila, že není v manželství spokojená a chce se rozvést. Její manžel se sice snažil najít způsob, jak rodinu udržet, ale matka klanu Štiků byla neoblomná a po natáčení skutečně podala žádost o rozvod.

Aby to nedělala, ji přemlouvaly i obě dcery, která se snažily, aby tatínek nezůstal sám. Vše ale bylo marné a Štiková, která si myslela, že se z ní stala celebrita, která bude mít slávu a peníze, tak někoho, jako byl její manžel Michal, nepotřebuje.

Nakonec však sláva začala ustupovat, tak Monika začala veřejně pomlouvat své dcery, vyhrožovat manželovi a prát špinavé prádlo na veřejnosti, aby se o ní ještě chvíli mluvilo. Když už nestačilo ani to, vyrazila do boje s větším kalibrem. Dala se dohromady s mužem, který by klidně mohl být jejím synem.

Celá rodina vztah matky s mladým mužem odsoudila

Celá rodina krok bláznivé matky odsoudila a přestala se s ní stýkat. Štikové je to ale jedno a v náručí svého mladého hřebečka jen kvete. Dokonce si v červenci loňského roku řekli na Staroměstské radnici své ano. Monika se s manželem odstěhovala do Německa a od své bývalé rodiny se tak odstřihla.

S Petrem si užívali první rok manželství a vzhledem k tomu, že žádná krize nenastala, dalo by se říci, že láska opravdu kvete v každém věku.

„Jsem teď moc šťastná. Svatbou se to všechno hodně »vyklidnilo« a s manželem jsme se asi více sehráli. Vdavky, přípravy, příbuzní – bylo to složité. Už máme za sebou několik dovolených, manžel dostal novou pracovní nabídku a jsme spokojení,“ svěřila se webu ŽivotvČesku.

Věkový rozdíl není pro milence vůbec důležitý

Věkový rozdíl není pro partnery prý vůbec důležitý. Dokonce se pokoušeli o miminko a spekulovalo se o dokonce o Moničině potratu. Ať je to jak chce, svazek nesourodý pár ještě více stmelil a Monika má teď energie na rozdávání.

„Někdy mám více energie než manžel, který je unaven. Zase má hodně rád adrenalin. Na poslední dovolené jsme si půjčili jachtu a vyrazili na moře. Někdy je to dobrodružství a překonávám sama sebe. S věkem přibývá opatrnosti, člověk ze zkušenosti domýšlí, co by se všechno mohlo stát. Já zase partnera směruji například ke kultuře a vzájemně se doplňujeme," ukončila své vyprávění Štiková.

Ta tvrdí, že je věřící a že jí Petra seslal sám Bůh, protože jde u ní o čistou lásku bez jakéhokoliv postranního úmyslu.