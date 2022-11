Monika Binias se navezla do Miluše Bittnerové: Na starou křivdu nezapomněla

Zdroj: Profimedia

Monika Binias se na sociální síti navezla do moderátorky Miluše Bittnerové, která je novou tváří Víkendové Snídaně s Novou. Podle samozvané koučky a nutriční specialistky je Bittnerová v pořadu otřesná a měla by dělat něco se svou postavou.

Monika Binias nemůže Milušce Bittnerové odpustit, že se do ní prý před časem navezla kvůli postavě a názorovým postojům. Proto si nyní matka Ornelly Koktové smlsla na hodnocení Snídaně s Novou, kam kyprá moderátorka nedávno nastoupila.

"Bittnerová ve Snídani. Šílenost. Jak projevem, tak postavou. Jak tato hrůza mě mohla někdy komentovat, nechápu," nebrala si Binias s Bittnerovou servítky. Fanoušci se pak Moniky začali dotazovat, co jí vlastně Bittnerová konkrétně provedla.

"Dřív to bylo…," odpověděla Binias sledujícím neurčitě, ti se ale nenechali odbýt. "Moni a co komentovala? Tvůj vzhled?" dožadovali se zvědavci detailů. "Jo jo a jaká jsem," potvrdila hvězda reality show Štiky. Co přesně ale mezi dvojicí v minulosti proběhlo, si už nechala Binias pro sebe.

Vstávání není moje disciplína

Miluška Bittnerová je ve Víkendové Snídani s Novou úplným nováčkem a nástup do televize bere jako výzvu. Kolegu jí dělá ostřílený moderátor Pavel Svoboda, který v ranní show působí již od roku 1994.



"Budu se muset učit. Jsem zvyklá moderovat, ale třeba na statickou kameru a tady se budu učit, kde svítí červené světýlko. A bude to taková hra. Doufám, že to bude diváky bavit," prozradila herečka ještě před svým nástupem do televize webu Super.

Nabídku ale kvůli rannímu vstávání prý musela dlouho zvažovat. "Velmi jsem přemýšlela, moderovala jsem ranní vysílání asi ve třiadvaceti. Zvládla jsem to rok a po tom roce jsem věděla, že vstávání není moje disciplína, tady mi slíbili, že budu vstávat později a budeme vysílat od osmi," svěřila se Miluška, která si ráda přispí.

"S dítětem se mi také změnilo ráno, nepřijde mi, že je kruté ráno, když je deset. Slíbili mi, že budu moderovat s Pavlem, že sem budou chodit zajímaví lidé a dají mi najíst, tak to je nabídka, která se neodmítá," dodala herečka a moderátorka.

Po odvysílání prvního dílu Snídaně s Novou se Bittnerová dočkala kritiky od Moniky Binias