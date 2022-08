Padesátiletá Monika Binias touží po miminku: Zklamaly ji dcery, teď i manžel

Zdroj: Profimedia

Monika Binias nedávno oslavila 50. narozeniny. Přesto se ale nevzdává snu o miminku! Matka dvou dospělých dcer tvrdí, že nemá žádné zdravotní komplikace a je na třetí dítě připravená. Zároveň ale přiznává, že po něm touží hlavně ona. Manžel nikoli. Musela tak pocítit zklamání. Jedno už, dle svých slov, zažila dříve s dcerami.

Monika Binias má z manželství s Michalem Štikou dvě dospělé dcery, Ornellu a Charlotte. Před pár lety se ale temperamentní blondýna rozhodla z nefunkčního vztahu odejít a našla si o 24 let mladšího hokejistu Petra Biniase.

Ačkoliv poměr věkově nesourodé dvojice zprvu budil u veřejnosti spíše rozpaky, Binias svou lásku k Monice stvrdil slibem u oltáře.

K dokonalému štěstí hrdliček prý chybí už jen miminko, po kterém zejména Monika velice touží. Ta před časem zmátla fanoušky svým podivným vyjádřením ohledně těhotenství.

Monika Binias třetímu dítěti věří, nechce nic zakřiknout

"To nemůžu říct, my sami ještě nic nevíme. Jenom vím jistě, že jsem v pořádku, byla jsem u doktora," řekla již dříve Monika Binias Blesku na otázku, zda náhodou nečeká miminko.

Nic bližšího ale Binias prozradit nechtěla. "O tom nebudu mluvit, říkám, že my sami nic nevíme. Ale děkuju za zájem. Musíte si počkat," dodala blondýnka tajemně. Z jejích posledních slov však vyplývá, že těhotná nejspíše není.

Po miminku touží hlavně Monika

"Co jsem pochopila, tak společného potomka bych chtěla spíše já. A to i přes mé nevalné zkušenosti, kdy jsem do výchovy dala přes 1000 %, ale nakonec jsem zjistila – také od svých kamarádek – že čím víc dětem dáváte, tím hůř se k vám chovají. Můj případ opravdu není ojedinělý. Ženy, které berou mateřství lážo plážo, nebo na výchovu úplně kašlou, ty jsou obdivované a mají vděčné děti. Je to nějaký psychologický efekt," zní její nejnovější vyjádření pro lifee.cz, kde nezapomněla rýpnout do dcer, se kterými se nebaví.