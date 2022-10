Monika Binias se opřela do Hanychové: Skončí sama, Soukup má krizi

Zdroj: Profimedia

Monika Binias, hvězda reality show Štiky, influencerka a nově také vztahová koučka, se vyjádřila k nejsledovanějšímu vztahu modelky Agáty Hanychové a mediálního magnáta Jaromíra Soukupa. Podle ní jejich románek nemá šanci dlouho přežít a jediný kdo na něm vydělá, bude Hanychová.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup založili po čtyřech měsících vztahu rodinu a těhotenství známé influencerky je aktuálně asi nejprobíranějším tématem na českém internetu.

Monika Binias, která se mimo jiné věnuje lifestylovému a vztahovému poradenství, má o soužití těchto hrdliček zcela jasno.

"Upřímně si myslím, že Agáta s dětmi nakonec skončí opět sama. A to proto, že pořídit si dítě po pár měsících vztahu mi nepřipadá moc rozumné, zvlášť vzhledem k tomu, jak často má ve zvyku střídat partnery. Pozitivní je na tom pro ni však alespoň to, že pan Soukup je velmi dobře zajištěný, a tak se o své dítě dostatečně postará, i kdyby se rozešli," nebrala si Binias v rozhovoru pro zivotvcesku.cz servítky. Vztahová koučka tvrdí, že nerozumí unáhlenému rozhodnutí Hanychové pořídit si dítě a je přesvědčená, že budoucí trojnásobná maminka opět skončí sama.

Možná krize středního věku

"Panu Soukupovi také opravdu nerozumím a vlastně se i divím, že do toho jde, a to jednak ve svém věku a jednak s pověstí, jakou jeho nová partnerka má. Je ale pravda, že podle mého názoru je to člověk absolutně mimo dimenzi, možná je za tím krize středního věku. Ať je to tak či onak, fakt je, že jediný, kdo na tom možná vydělá, je Agáta," vysvětlila Monika Binias výše zmíněnému webu.

Paradoxem ovšem je, že Ornella Koktová, dcera Moniky Binias byla první, která Agátě Hanychové radila ohledně výhod vztahu se starším mužem.

"Vím to od prvního dne, kdy mi to řekla. A vlastně se se mnou radila a byla z toho nervózní. Bavila se se mnou o tom, jaké to vlastně je chodit se starším mužem, protože se nikdy nevídala s nikým starším. Do té doby chodila vždy s někým, kdo je věkově přibližně starý jako ona. Tak jsem ji uklidnila, že to není žádný horor," svěřila se tehdy Koktová.

Monika Binias se nově živí jako vztahová poradkyně